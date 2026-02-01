"Paradies": Prinz Harry nennt Afrika seine "zweite Heimat"

Prinz Harry (41) hat Afrika erneut zu seinem "zweiten Zuhause" erklärt – und wird dabei so persönlich wie selten. In einem Vorwort für das neue National Geographic-Buch "Okavango and the Source of Life" von Steve Boyes, das laut People am 3. März erscheinen soll, beschreibt der Herzog von Sussex, warum ihn das Delta in Botswana seit Jahrzehnten anzieht. Er nennt das Gebiet ein "Paradies" und erinnert an den berühmten Minenfeld-Spaziergang seiner Mutter Prinzessin Diana (†36) in Angola. Harry verweist darauf, dass er diesen Weg 2019 und erneut im vergangenen April selbst gegangen ist. Das Projekt, dem das Buch gewidmet ist, schützt das einzigartige Ökosystem des Okavango und die dort lebenden Elefanten – und verwebt Harrys Erinnerungen mit seiner Leidenschaft für Naturschutz.

Das Vorwort schlägt einen Bogen von Dianas Einsatz mit der Hilfsorganisation HALO Trust 1997 in Huambo bis zur Gegenwart. Harry schreibt, der berühmte Gang seiner Mutter sei ein Wendepunkt im Kampf gegen Landminen gewesen. Er selbst reiste immer wieder nach Afrika, erstmals kurz nach Dianas Tod. Später wurde Botswana zum Schauplatz wichtiger Wendepunkte in seinem Leben, wie Hello Magazine berichtet: das dritte Date mit Herzogin Meghan (44) 2016, ein weiteres Wiedersehen im Sommer 2017, sogar ein Diamant aus Botswana fand seinen Weg in Meghans Verlobungsring – ergänzt durch Steine aus Dianas Sammlung. 2019 tourten Harry und Meghan mit Stationen in Kapstadt, Angola und Malawi durch den Kontinent, begleitet von Sohn Prinz Archie (6) sowie einem Kamerateam für die ITV-Doku "Harry & Meghan: Eine afrikanische Reise". Bei einem Auftritt im April 2024 sagte Harry: "Afrika ist in meinem Herzen, und Afrika ist in meiner Seele", und erklärte, die Weite, die Menschen und die Freiheit hätten ihn geprägt.

Privat leben Harry und Meghan inzwischen in den Vereinigten Staaten, halten aber ihre Erinnerungen an Afrika lebendig. Für die Schauspielerin war Botswana schon früh ein Ort, an dem sie und Harry abseits der Öffentlichkeit zueinander fanden; später griff der Herzog dieses Gefühl in kleinen Gesten wieder auf, etwa mit dem besonderen Ring. In seltenen familiären Momenten zeigen die beiden, wie sehr sie an diese Anfänge anknüpfen – und wie sehr Natur, Reisen und gemeinsame Rituale ihren Alltag prägen. Sohn Archie begleitet die Eltern auf ausgewählten Reisen, während zu Hause oft Schnappschüsse entstehen, die persönliche Einblicke in ihr Miteinander geben: Umarmungen, Tanz im Garten, Erinnerungen, die an die Leichtigkeit ihrer ersten gemeinsamen Tage erinnern. So bleibt Afrika für die junge Familie mehr als ein Sehnsuchtsort – es ist ein fester Bestandteil ihrer gemeinsamen Geschichte.

Getty Images Prinz Harry im Chobe National Park, Botswana

Getty Images Prinz Harry in Botswana, September 2019

Instagram / meghan Prinz Harry und Herzogin Meghan im August 2016 in Botswana