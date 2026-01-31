Prinz Harry ließ sich fast ein Freiheits-Tattoo stechen

Prinz Harry (41) hat in seinen Memoiren "Spare" eine bislang unbekannte Episode aus seiner berüchtigten Las-Vegas-Reise 2012 offengelegt: Der Royal schildert, wie er mitten im Partytrubel spontan beschloss, sich ein Tattoo auf den Fuß stechen zu lassen. Ort: eine Suite in Vegas, vorher Steakhouse, danach Poolparty mit Bloody Marys. Motiv: der Umriss von Botswana, seiner "zweiten Heimat", als Symbol für Freiheit und "carpe diem". Doch dazu kam es nicht. Seine Freunde stellten sich quer, kündigten an, ihn notfalls festzuhalten und verhinderten die Aktion.

Harry schreibt, er habe nach einem Tag voller Drinks "Ideen gesammelt" und eine Erinnerung an die Reise gebraucht. "Ich brauche etwas, um diese Reise zu verewigen", notiert er in "Spare". Also suchte er den Sicherheitsmann auf, um den Tattoo-Plan durchzuziehen. "Er lächelte. Auf keinen Fall." Auch seine Kumpel blockten ab: "Absolut nicht." Sie hätten sogar gedroht, ihn "festzuhalten, K.o. zu schlagen, was immer nötig sei", denn ein Tattoo sei "für immer". Der Plan wanderte auf den nächsten Tag, der aber nie kam. Stattdessen zog die Gruppe weiter in einen Club, landete später wieder in der Suite, angeblich kam es zu Strip-Billard. Am folgenden Tag tauchten Fotos auf der US-Seite TMZ auf, die weltweit Schlagzeilen machten.

Kurz danach äußerte sich der Royal selbstkritisch zu den Aufnahmen. "Am Ende des Tages habe ich mich wahrscheinlich selbst enttäuscht, meine Familie enttäuscht, andere Menschen enttäuscht", sagte Harry laut Berichten, betonte aber, dass er sich in einem privaten Raum fühlte und mit Diskretion gerechnet habe. Zugleich ordnete er die Nacht ein: "Es war wohl ein klassisches Beispiel dafür, dass ich zu sehr Armee und nicht genug Prinz war." Botswana bleibt für den zweifachen Vater ein Herzensort, an den er seit Jahren persönliche Erinnerungen knüpft – ein Platz, den der Ehemann von Meghan Markle (44) immer wieder als Rückzugs- und Freiheitsraum beschreibt, auch ganz ohne Tinte unter der Haut.

Instagram / meghan Prinz Harry, 2015

Getty Images Prinz Harry im Mai 2015

Getty Images Prinz Harry in Lesotho, Oktober 2024