Wäre Prinz Harry Schlüsselfigur für die Zukunft der Royals?

Prinz Harry (41), der vor fast sechs Jahren zusammen mit seiner Frau Meghan Markle (44) von seinen Pflichten als arbeitender Royal zurücktrat, sorgt erneut für Diskussionen. Experten und royale Insider äußern sich besorgt über die derzeitige Entwicklung der britischen Monarchie und erachten Harrys Rückkehr als essenziell für die Zukunft des Königshauses. Der 41-Jährige bewies jüngst bei einem Auftritt in der Show von Stephen Colbert (61) seine humorvolle und volksnahe Art – Eigenschaften, die laut Palastquellen der momentan eher distanziert wahrgenommenen Königsfamilie fehlen. Es sei seine Leichtigkeit, die ihn einst zur verbindenden Figur zwischen Aristokratie und Bevölkerung machte, so ein Insider, wie OK! berichtet.

Die wachsende Beliebtheit von Prinz William (43) und Kate Middleton (44) kann die Krise der Monarchie bei jüngeren Generationen derzeit nicht vollständig abfedern. Zwar führt Kate mit Zustimmungswerten von 68 Prozent die Beliebtheitsliste der Royals an, während Harry nur bei 34 Prozent liegt, doch es sind vor allem die jungen Briten, die sich zunehmend von der Monarchie abwenden. Eine Umfrage zeigt, dass fast 60 Prozent der 16- bis 34-Jährigen für die Abschaffung der Krone zugunsten einer gewählten Staatsführung plädieren. Harrys Fähigkeit, diese Altersgruppe durch seine authentische und moderne Kommunikation anzusprechen, wird als Schlüssel angesehen, um das Image der Royals wieder aufzufrischen und ihre Relevanz langfristig zu sichern.

Die Brüder Harry und William, die einmal ein enges Band hatten, stehen symbolisch für konträre Wege in der königlichen Familie. Während William als traditionell und pflichtbewusst gilt, brachte Harry durch seine unkonventionelle Art frischen Wind in die Blaublut-Dynamik. Ihre unterschiedliche Herangehensweise spiegelt auch Spannungen in der öffentlichen Wahrnehmung wider. Doch trotz der andauernden familiären Distanz betonen Experten, dass es im Interesse der Monarchie sei, einen Weg zur Versöhnung zu finden. Harrys natürliche Wärme könnte der Schlüssel sein, um vor allem junge Menschen wieder für die Royals zu begeistern und der Institution eine lebendigere Zukunft zu ermöglichen.

Getty Images Prinz Harry trifft zur Gerichtsanhörung in London ein

Getty Images Prinz William und Prinz Harry im September 2022

Imago Herzogin Meghan und Prinz Harry, 2021