40 Grad Fieber: Yeliz Koc sorgt sich um ihre Tochter Snow

Yeliz Koc (32) wendet sich mit zitternder Stimme an ihre Community: Ihre Tochter Snow Elanie Koc (4) kämpft seit Tagen mit heftigem Fieber, die Nächte sind kurz, die Sorgen groß. In einer Instagram-Story spricht die Reality-TV-Bekanntheit von einer "Horrorwoche" und schildert: "Sie hatte über 40 Grad Fieber. Wir haben nachts den Krankenwagen gerufen, wir waren am nächsten Tag im Krankenhaus, wir waren gefühlt jeden Tag beim Kinderarzt... Man kann nichts machen, einfach nur warten." Die Kleine hustete nachts so stark, dass sie sich übergeben musste.

Snow hatte in der Vergangenheit bereits einen Fieberkrampf. Für die Influencerin ist das seitdem ein Trigger. "Weil ich diese Bilder von damals nicht aus dem Kopf bekomme", beschreibt sie den Moment und erinnert ihn als "traumatisch" und "verstörend". Yeliz verrät: "Seitdem ist bei mir, wenn Snow Fieber hat, vorbei – einfach das Allerschlimmste." Die Ungewissheit nagt an ihr und ihre Psyche ist mittlerweile sehr belastet. Daher setzt Yeliz auf die Hilfe ihrer Mutter: "Ich bin ehrlich, ich schaffe es nicht alleine. Dieser Anblick – ich ertrage das einfach nicht."

In ihrer Story gewährt Yeliz einen tiefen Einblick in ihr Innerstes und erklärt detailliert, wie schrecklich die Situation für sie ist: "Diese ständige Angst und Panik, nein. Ich bin deutlich zu schwach dafür." Inmitten der Gefühle von Hilflosigkeit und der Furcht, dass ein weiterer Fieberkrampf kommen könnte, schleicht sich ein wiederkehrender Gedanke bei Yeliz ein: "Ich kann kein zweites Kind bekommen. Ich kann es einfach nicht, wenn ich jetzt schon so extrem leide und das so sehr an meine Psyche geht bei Snow." Die Ex von Jimi Blue Ochsenknecht (34) erwägt daher, eine Traumabewältigung zu versuchen.

Anzeige Anzeige

Instagram / yelizkoc Yeliz Koc mit ihrer Tochter Snow Elanie

Anzeige Anzeige

Instagram / yelizkoc Reality-TV-Bekanntheit Yeliz Koc und ihre Tochter Snow Elanie Koc

Anzeige Anzeige