Khloé Kardashian hat "absolut keine Angst" vor dem Tod

Khloé Kardashian (41) sprach in ihrem Podcast "Khloé In Wonder Land" über ein Thema, das viele lieber meiden: den Tod. Die Reality-TV-Darstellerin berichtete, sie habe "absolut keine Angst" davor. "Ich weiß, wo ich hingehen werde. Es wird ein wunderschöner Ort sein, an dem ich mit all meinen Liebsten zusammen bin", sagte Khloé. Gleichzeitig machte sie deutlich, dass ihre Gedanken keineswegs selbstzerstörerisch seien: "Ich freue mich darauf, aber nicht in einer Weise, dass ich mir selbst wehtun würde." Die einzige Sorge, die sie diesbezüglich äußerte, sei die Vorstellung, ihre Kinder zurückzulassen.

In ihrem Podcast unterhielt sich Khloé mit Theresa Caputo, die aus der TLC-Show "Long Island Medium" bekannt ist. Auch Theresa sprach über ihre unerschrockene Haltung zum Unvermeidlichen: "Ich habe keine Angst zu sterben, aber ich möchte nicht sterben. Ich weiß, dass ich von meinen geliebten Menschen empfangen werde, die vor mir gegangen sind. Und diejenigen, die hier in der physischen Welt zurückbleiben, werden mich schrecklich vermissen. Das sind die einzigen zwei Dinge, die ich weiß." Diesen Glauben teilt Khloé offenbar. Die 41-Jährige erklärte zudem, wie prägend der Verlust ihres Vaters im Jahr 2003 war. Damals war sie 19, ihr Bruder Rob (38) erst 16. Nach dem Tod des Vaters mussten sie und ihr Bruder lernen, unabhängig zu sein. "Das hat uns zu starken und verantwortungsbewussten Menschen gemacht", reflektierte Khloé.

Khloé, die zwei Kinder hat, betonte mehrfach, wie wichtig Familie für sie ist. Der Verlust ihres Vaters brachte sie und Rob noch enger zusammen. Diese und ähnliche tiefgehende Erfahrungen haben eine andere, verletzlichere Seite von Khloé zum Vorschein gebracht, zu der sie auch in der aktuellen Podcast-Folge steht. Ihre Stärke, auch solche Schicksalsschläge zu überstehen, und die enge Bindung zu ihren Geschwistern sind Attribute, die sie immer wieder betont. Auch in ihrem Podcast sucht sie den Austausch über bedeutungsvolle Themen und zeigt damit, dass die Kardashians mehr zu bieten haben als Glamour und Klatsch.

Getty Images Khloé Kardashian bei Kylie Jenners "10 Years of Kylie Cosmetics" 2025

Instagram / khloekardashian Khloe Kardashian als Kleinkind mit ihrem Vater Robert Kardashian Sr.

Instagram / khloekardashian True Thompson, Khloé Kardashian und Tatum Thomspon, Juni 2025