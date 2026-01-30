Verfolgt Ex-Camperin Yeliz Koc aktuell das Dschungelcamp?

Das Dschungelcamp begeistert derzeit seine Fans mit spannenden Herausforderungen und emotionalen Momenten. Doch verfolgt Yeliz Koc (32), die selbst einmal Teil der Show war, die aktuelle Staffel? In einem Frage-Antwort-Format auf Instagram teilte die Reality-TV-Darstellerin mit, dass sie bislang nicht alles sehen konnte. Der Grund: Ihre Tochter Snow sei krank, und zusätzlich habe sie selbst mit starken Nackenschmerzen zu kämpfen. "Bisher konnte ich nicht alles verfolgen, weil Snow krank ist und ich so Schmerzen im Nacken habe", erklärte Yeliz offen.

Yeliz, die durch ihre Teilnahme an Formaten wie "Das Sommerhaus der Stars" einem breiten Publikum bekannt wurde, nimmt sich aktuell vor allem Zeit für ihre Familie. Dass sie das Dschungelcamp selbst bestens kennt, dürfte ihren Fans nicht entgangen sein. In der Vergangenheit hatte sie als Kandidatin dort um den Titel gekämpft und dabei ihre eigenen Erfahrungen mit den Herausforderungen und den Strapazen im australischen Busch gemacht. Trotz ihrer stressigen Situation scheint sie ihren Fans gegenüber dennoch aufgeschlossen zu bleiben und gibt in sozialen Medien regelmäßig Updates aus ihrem Alltag.

Besonders die aktuelle Krankheit ihrer Tochter Snow dürfte Yeliz momentan stark beschäftigen. Bereits zuvor hatte sie offen geschildert, wie sie aufgrund von hohem Fieber inklusive Fieberkrämpfen und mehrerer Arztbesuche an ihre Grenzen gelangt war. Die kleine Snow, die 2021 geboren wurde, steht für Yeliz an erster Stelle. Trotz Herausforderungen wie schlaflosen Nächten und gesundheitlichen Sorgen hat sich die Reality-Darstellerin immer wieder als starke und engagierte Mutter gezeigt, die ihre Community an den Höhen und Tiefen ihres Familienlebens teilhaben lässt.

Sky / B 28 / Stefanie Schumacher Yeliz Koc in der Doku "Yeliz & Jimi - We Are Family?!"

Instagram / yelizkoc Reality-TV-Bekanntheit Yeliz Koc und ihre Tochter Snow Elanie Koc

Instagram / yelizkoc Yeliz Koc im August 2025