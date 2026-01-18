Oberschenkelbruch: Senta Berger (84) musste operiert werden

Große Sorge um Senta Berger (84): Die Film-Ikone, die erst vor knapp zwei Jahren den Verlust ihres Mannes verkraften musste, ist am Freitagnachmittag in der Hamburger Laeiszhalle beim Soundcheck auf dem Weg zur Bühne gestürzt und rund einen halben Meter in die Tiefe gefallen. Was als Vorbereitung für eine gemeinsame Loriot-Lesung mit Friedrich von Thun (83) geplant war, endete im Krankenhaus. Die 84-Jährige zog sich dabei einen Bruch am Oberschenkel zu und musste operiert werden. Die Veranstaltung am Abend wurde kurzfristig abgesagt, ebenso der nächste Termin am Sonntag in Kiel. Fans und Weggefährten warten nun auf weitere Nachrichten zu ihrem Gesundheitszustand.

Wie Bild berichtet, wollte Senta nach dem Sturz zunächst weitermachen, weil sie für die Lesung "nur sitzen" müsse. Erst die Notärzte überzeugten die Schauspielerin, die in den frühen 1960er Jahren durch ihre internationalen Kinofilme wie "Der brave Soldat Schwejk" berühmt wurde, sich in eine Klinik bringen zu lassen. Dort stellten die Ärzte schließlich den Bruch fest, die Operation erfolgte am frühen Sonntagmorgen in Hamburg. Aus ihrem Umfeld heißt es, der für betagte Menschen risikoreiche Eingriff sei gut verlaufen und Senta befinde sich auf dem Weg der Besserung. Klar ist aber: Sämtliche anstehenden Termine zur Bewerbung ihres neuen Kinofilms "Ach diese Lücke, diese entsetzliche Lücke" müssen ausfallen, darunter auch ein geplanter Auftritt in der ARD-Show "Klein gegen Groß" sowie Premieren Ende Januar.

Sohn Simon Verhoeven (53), der den Film inszeniert hat, meldete sich laut Bild zu Wort und machte Hoffnung: "Meiner Mutter geht es den Umständen entsprechend gut. Wir sind froh, dass sie in sehr guten Händen ist", sagte der Regisseur. "Sie ist eine Kämpferin, das wird sie jetzt auch wieder beweisen." Senta verbindet mit Simon seit Jahren die Zusammenarbeit vor und hinter der Kamera, privat sind die beiden als eingespieltes Team bekannt. Besonders bitter: Auf den geplanten gemeinsamen Gang über den roten Teppich hatten sich Mutter und Sohn besonders gefreut. Jetzt soll für die Schauspielerin erst einmal Ruhe einkehren, während Familie und enge Freunde an ihrer Seite sind: "Jetzt steht für uns alle aber natürlich ausschließlich ihre Genesung im Vordergrund", resümierte der "Mädchen, Mädchen 2"-Star.

Anzeige Anzeige

Getty Images Senta Berger bei der Premiere von "Django" in Berlin, Februar 2017

Anzeige Anzeige

Getty Images Michael Verhoeven und Senta Berger posieren mit ihrem Sohn Simon, November 2015

Anzeige Anzeige

Getty Images Senta Berger und ihr Sohn Simon Verhoeven, November 2023