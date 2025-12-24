Pietro Lombardi und Ex Laura an Heiligabend wieder vereint

Pietro Lombardi (33) und seine Ex-Partnerin Laura Maria Rypa (30) verbringen Heiligabend gemeinsam auf der Couch – für ihre Kinder rücken die beiden an Weihnachten wieder zusammen. In seiner Instagram-Story zeigt der Sänger ein gemütliches Wohnzimmerbild, auf dem Pietro, Laura und ihre zwei Kinder eng nebeneinander liegen und den Feiertag sichtlich ruhig angehen lassen. "Genießt den Tag mit euren Liebsten, Familie und Freunden. Für unsere Kinder, Zusammenhalt und schöne Momente", schreibt er dazu.

Das ruhige Miteinander hat wohl auch einen ganz bestimmten Grund: Laura berichtete erst kürzlich im Netz, dass Sohn Leano an Influenza A erkrankt war. "Leano hat die Grippe. Hoffen wir mal, dass Amelio sich nicht ansteckt, aber ich denke, das können wir hier nicht verhindern... Jetzt heißt es ausruhen und ganz viel kuscheln. Zeitlich ungünstig, so kurz vor Weihnachten", schrieb sie zu einem Bild, das den kleinen Leano eingekuschelt auf der Couch zeigt.

Der einstige DSDS-Sieger und die Influencerin gingen rund fünf Jahre gemeinsam durchs Leben, verkündeten im August dieses Jahres jedoch ihr Liebes-Aus. Trotz der Trennung fließt kein böses Blut zwischen ihnen – ganz im Gegenteil. Erst kürzlich überraschte Pietro seine Fans mit einer ganz besonderen Geste. Zum Geburtstag von Laura postete er liebevolle Worte in seiner Instagram-Story. "Ich wünsche dir alles Gute zu deinem Geburtstag", schrieb er und fügte hinzu: "Danke, dass du die beste Mutter für unsere Kinder bist. Feier schön und gib den Jungs einen Kuss von Papa."

Anzeige Anzeige

IMAGO / Panama Pictures Pietro Lombardi und seine Verlobte Laura Maria Rypa, November 2023

Anzeige Anzeige

Instagram / pietrolombardi Laura Maria Rypa und Pietro Lombardi mit ihren Kindern, Dezember 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / /lauramaria.rpa Laura Maria Rypa und Pietro Lombardi mit ihren Kindern, März 2025