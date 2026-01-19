In einer neuen Beziehung? Laura Maria Rypa spricht Klartext

Laura Maria Rypa (30) hat Gerüchte um eine neue Beziehung mit deutlichen Worten zurückgewiesen. In einer Fragerunde auf Instagram wurde die Influencerin gefragt, ob sie wieder vergeben sei. Ihre Antwort fiel dabei nicht nur klar, sondern auch humorvoll aus: "Und wer soll das bitte sein? Mein rechter Fuß? Hahahah." Anschließend stellte sie unmissverständlich klar, dass sie aktuell in keiner Beziehung sei.

Die Influencerin nutzte die Gelegenheit, um auf die vielen Falschinformationen im Netz aufmerksam zu machen. Gerade auf Plattformen wie TikTok seien Fehlinformationen, auch über sie, keine Seltenheit. Sie selbst habe schon Videos gesehen, in denen Dinge über andere behauptet wurden, die völlig an der Realität vorbeigingen. Daher sei es ihr wichtig, gleich mehreren Fantasien ein Ende zu bereiten. Sie stellte klar: "Nein, ich habe keine neue Beziehung. Nein, ich habe auch kein Interesse an einer neuen Beziehung. Und nein, ich habe aktuell auch kein Interesse, jemanden kennenzulernen."

Laura war zuvor in einer viel beachteten Beziehung mit Pietro Lombardi (33). Dabei zog die ehemalige Partnerschaft auch nach der Trennung große mediale Aufmerksamkeit auf sich, zumal Pietro kürzlich in einem Podcast andeutete, dass grundsätzlich nichts ausgeschlossen sei und man ein gutes Verhältnis pflege. Dennoch zeigt sich Laura aktuell vollkommen auf sich selbst fokussiert. Sie scheint mit ihrer Entscheidung für ein Single-Leben zufrieden zu sein, ohne die Gerüchte und Spekulationen um ihre Person an sich heranzulassen.

Imago Laura Maria Rypa beim The Ultimate Hype Box-Event in der Rudolf-Weber-Arena, Oberhausen, 04.10.2025

Instagram / lauramaria.rpa Laura Maria Rypa, Influencerin

Instagram / lauramaria.rpa Laura Maria Rypa mit ihrem neuen Hund, November 2025.