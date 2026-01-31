Kylie Jenner zeigt Renovierungen am Liebesnest mit Timothée

Kylie Jenner (28) gewährt einen seltenen Blick in ihr zukünftiges Zuhause in Hidden Hills – jenes riesige Farmhaus, in dem sie ihr Leben mit Timothée Chalamet (30) teilen will. Auf Instagram zeigte die Unternehmerin laut Daily Mail zuletzt, wie die Kernsanierung voranschreitet: Von der Einfahrt aus sind Baufahrzeuge zu sehen, dazu schrieb sie: "Hausbesprechungen sind mir die liebsten." Drinnen werden gerade warme Holzböden verlegt, Wände mit markanten Holzpaneelen verkleidet und edler Marmor für Böden und Bäder vorbereitet. Draußen entstehen breite Steintreppen und eine Fassade aus großen Steinquadern, die den modernen Landhaus-Look abrunden. Mit ihr freuen sich die Kinder Stormi und Aire auf das neue Familiennest – und Timothée, der zuletzt bei Preisverleihungen öffentlich Zuneigung zeigte.

Die Dimensionen sind dabei gigantisch: Rund 1.700 Quadratmeter Wohnfläche im Haupthaus, dazu weitere Gebäude auf dem etwa vier Hektar großen Grundstück, das Kylie 2020 Miley Cyrus (33) abgekauft hatte. Eine unterirdische Garage für bis zu zwölf Autos, ein eigener Sportplatz, ein großer Pool und Berichte über einen Bunker zeigen, wie luxuriös der Ausbau wird. Für Sicherheit hat die Reality-Ikone ein separates Haus für ihr Team errichten lassen, nachdem sie in der Vergangenheit Erfahrungen mit Stalkern gemacht hatte. Dicht gepflanzte Olivenbäume – Medien sprechen von Investitionen im sechsstelligen Bereich – umringen das Areal und schaffen Privatsphäre. In den Stories schwärmte sie über alte, wiederverwertete Fliesen. Bis der Einzug ansteht, wohnt sie mit den Kindern noch im nahegelegenen Hidden-Hills-Anwesen, nur Minuten von Kris Jenner (70), Khloé Kardashian (41), Kim Kardashian (45) und Kourtney Kardashian (46) entfernt.

Privat wirken Kylie und Timothée zuletzt innig: Er nannte sie bei den Golden Globes seine "Partnerin" und bedankte sich später auch bei den Critics Choice Awards mit liebevollen Worten. Bei einem Dinner in Malibu sollen sie kaum voneinander gewichen sein, Freunde sprechen von entspannter, guter Stimmung – fernab der Blitzlichter. Zuvor war rund um die Beziehung viel geraunt worden, doch öffentlich halten beide Details meist zurück und vermeiden große Einblicke in Interviews oder Show-Folgen. Umso auffälliger, dass Kylie ausgerechnet jetzt ihr Heimprojekt teilt: Erdtöne, Naturmaterialien und Vintage-Elemente ziehen sich wie ein roter Faden durch das Design – ein ruhiger Gegenpol zu einem Leben, das sonst oft im Rampenlicht stattfindet.

Imago Kylie Jenner und Timothée Chalamet beim Fototermin der 70. David di Donatello in den Cinecittà Studios, Rom, 7. Mai 2025

Getty Images Kylie Jenner bei der Premiere von "Marty Supreme" im Dezember 2025

Getty Images Kylie Jenner und Timothée Chalamet, Critics' Choice Awards