Timothée Chalamet scherzt über Eheschließung mit Kylie

Timothée Chalamet (30) hat in London für einen kleinen, aber äußerst privaten Aufreger gesorgt: Bei einer Fragerunde zu seinem neuen Film "Marty Supreme" im Prince Charles Cinema in Leicester Square stellte Regisseur Richard Curtis (69) dem Schauspieler am Sonntag plötzlich sehr direkte Fragen zu seinem Liebesleben. Vor Publikum wollte der "Love Actually"-Macher wissen, ob Timothée eine Freundin habe und ob er sich eine Hochzeit vorstellen könne. Während der Hollywoodstar das Thema Beziehung noch locker mit einem knappen "Ja" abhandelte, wurde es beim Thema Ehe deutlich kniffliger. Der 30-Jährige, der seit 2023 mit Reality-Star Kylie Jenner (28) zusammen ist, lachte verlegen, erklärte: "Wow, das ist so persönlich" und fügte scherzhaft hinzu: "Du bringst mich noch in Schwierigkeiten, Mann."

Richard ließ allerdings nicht locker. Der Filmemacher schob nach, ob man denn "zur Hochzeit kommen" dürfe und sorgte damit für noch mehr Gelächter im Saal. Timothée wich der Frage zunächst aus, wiederholte, das sei "zu persönlich" und witzelte, wer mit "wir" überhaupt gemeint sei – ob etwa gleich das ganze Publikum eingeladen werden möchte. Schließlich ließ er sich doch zu einem knappen "Ja" hinreißen, bevor das Gespräch wieder zu harmloseren Themen wie seiner Oscar-nominierten Rolle in "Marty Supreme" zurückkehrte. Dass der Moment ihm am Ende nicht allzu unangenehm gewesen sein dürfte, zeigte eine innige Umarmung zwischen dem Schauspieler und dem Regisseur nach der Fragerunde. Offizielle Verlobungspläne bestätigte das Paar bislang nicht, doch im Umfeld der beiden ist längst von mehr als nur verliebten Auftritten auf dem roten Teppich die Rede.

Timothée und Kylie, die seit drei Jahren zusammen sein sollen, verbringen nicht nur die aktuelle Award-Season Seite an Seite, sondern scheinen auch privat fest zusammengeschweißt. Bei den Golden Globes im Januar unterstützte die Unternehmerin ihren Freund im Saal und küsste ihn, als sein Name als Gewinner verlesen wurde. In seinen Dankesreden bei den Golden Globes und den Critics’ Choice Awards sprach der Schauspieler ungewohnt offen von seiner "Partnerin" und bedankte sich für das gemeinsame Fundament. Laut US Weekly sollen Freunde sogar berichten, dass das Paar noch in diesem Jahr eine Verlobung plane und Kylie ihren Freund im privaten Umfeld bereits liebevoll "Ehemann" nenne. Zudem sollen die beiden längst zusammenleben, Timothée verbringt viel Zeit mit Kylies Kindern Stormi und Aire und taucht immer häufiger bei Familienabenden des Kardashian-Jenner-Klans auf, wo Vertraute ihn nach eigenen Aussagen nur noch als "Timmy" kennen.

Anzeige Anzeige

Getty Images Kylie Jenner und Timothée Chalamet, Mai 2025

Anzeige Anzeige

Imago Kylie Jenner und Timothée Chalamet bei der 70. Verleihung der David di Donatello in Rom, 2026

Anzeige Anzeige

ActionPress Timothée Chalamet und Kylie Jenner bei den Golden Globes