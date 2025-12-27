So rührend reagieren die Promis auf Anna Adamyans Baby-News

Zuckersüße Nachrichten von Anna Adamyan (29): Die ehemalige GNTM-Teilnehmerin teilte auf Instagram eine frohe Botschaft, die ihre Fans und Promi-Freunde gleichermaßen begeistert. Anna ist schwanger und erntet für diese wundervollen Neuigkeiten zahlreiche liebevolle Glückwünsche in den Kommentaren. Ob von langjährigen Wegbegleitern oder prominenten Kolleginnen – die Reaktionen sind voller Freude und Mitgefühl. "Omg! Ich freue mich so für euch!", jubelt Realitystar Antonia Hemmer (25). Auch Mareike Schneider (39) zeigt sich begeistert: "Wow... Ich drücke alle Daumen. Freue mich so sehr für euch!"

Die Glückwünsche reißen nicht ab und zeigen, wie sehr Anna und ihre Babynews die Herzen berühren. Influencerin Dagi Bee (31) bezeichnet das Schwangerschaftsglück in einem Kommentar als "das wohl schönste Weihnachtsgeschenk, das man sich vorstellen kann." Mandy Brobeck (31), besser bekannt als Healthy Mandy, teilt ihre Freude ebenfalls öffentlich: "Omg, wie schön! Herzlichen Glückwunsch!" Die Community rund um Anna überschlägt sich förmlich mit liebevollen Nachrichten und die positiven Worte machen das Ereignis zu einem rührenden, digitalen Miteinander.

Dass Anna und ihr Mann Sargis Adamyan (32) ein weiteres Baby erwarten, verkündeten sie vor wenigen Stunden im Netz. "Wir können es selbst kaum glauben. Ich bin schwanger", schrieb die Influencerin. Sie sprach dabei vom "größten Weihnachtswunder" und betonte, dass die Schwangerschaft dieses Mal ohne medizinische Unterstützung entstanden ist. Offen erzählte sie ihren Followern, dass sie nach zahlreichen Kinderwunschbehandlungen nun erstmals wieder auf natürlichem Weg ein Baby erwartete. "Und ja — wir teilen es bewusst früh, so wie nach jeder künstlichen Befruchtung. Nur, dass es diesmal keine war", schrieb sie weiter. Diese Ehrlichkeit sorgte bei vielen in ihrer Community für bewegende Reaktionen.

Instagram / annaadamyan Anna Adamyan im Juni 2025

Instagram / annaadamyan Anna und Sargis Adamyan mit ihrem Sohn Levi, Oktober 2024

Instagram / annaadamyan Anna Adamyan, Influencerin

