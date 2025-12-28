GNTM-Star Anna Adamyan war "positiv schockiert" von Babynews

Anna Adamyan (29) kann ihr Glück kaum fassen. Nach einer anstrengenden Kinderwunschreise erwartet die einstige Germany's Next Topmodel-Kandidatin nun ihr zweites Kind. Umso besonderer: Dieses Mal hat sie kaum nachgeholfen. "Im Vergleich zu den künstlichen Befruchtungen habe ich ja quasi nichts getan. Sonst hängt da so ein Rattenschwanz dran, überhaupt einen positiven Test in den Händen zu halten", erklärte das Model in einer Instagram-Story und fügte hinzu: "Wir waren so positiv schockiert und sprachlos."

Als Anna den Test gemacht hat, habe sie nicht damit gerechnet, dass er positiv sein könnte. Aus diesem Grund habe sie der Moment total überrumpelt. "Seit Tagen lebe ich in einer anderen Welt, also das ist alles so verrückt. Ich habe damit so null Komma null gerechnet, daher kommt das Gefühl bei mir gar nicht an. [...] Der Moment war so stumpf", erzählt sie völlig fassungslos im Netz. Auch ihr Mann Sargis Adamyan (32) konnte das gemeinsame Glück kaum begreifen.

Die schöne Neuigkeit gab die 29-Jährige am 27. Dezember bekannt. In einem rührenden Social-Media-Beitrag ließ sie ihre Fans wissen: "Ein größeres Weihnachtswunder könnten wir uns nicht vorstellen." Anna entschied sich bewusst dafür, die Babynews schon früh in ihrer Schwangerschaft zu teilen. "Es fühlt sich so was von richtig an, denn dieses große Wunder möchten wir nicht verstecken", erklärte sie ihre Entscheidung.

Instagram / annaadamyan Anna Adamyan im Juni 2025

Instagram / annaadamyan Schwangerschaftstest von Anna Adamyan, Dezember 2025

Instagram / annaadamyan Anna und Sargis Adamyan mit ihrem Sohn Levi im September 2025