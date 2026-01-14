Das sind GNTM-Star Anna Adamyans Schwangerschaftssymptome

GNTM-Bekanntheit Anna Adamyan (29) lässt ihre Fans an ihrer zweiten Schwangerschaft teilhaben. In einer neuen Instagram-Story erzählt die Reality-TV-Teilnehmerin, wie sehr sich ihr Körper aktuell meldet. Sie berichtet: "Zu meinen Schwangerschaftssymptomen: Mir ist echt immer noch sehr flau, ich habe Sodbrennen und merke einfach echt, wie mein Körper arbeitet. Das tut gut!" Aber Anna staunt auch: "Gleichzeitig ist vieles so anders, im Vergleich zur Schwangerschaft vom Kleinen. Kann man das jetzt überhaupt schon so vergleichen?!"

Neben den körperlichen Symptomen spricht die Influencerin in ihrer Story auch über die emotionale Seite dieser neuen Schwangerschaft. Besonders berührend schildert Anna, wie sie von Beginn an die Kleidung ihres Kleinen aufhob und diese Entscheidung lange hinterfragte: "Nach der Geburt war erst für mich klar: Ich kann das nicht nochmal. Der Verlauf der Geburt hat mich so geprägt, die Zeit im Wochenbett... Dadurch habe ich so extreme Angst gegenüber einem zweiten Kind entwickelt." Mittlerweile scheinen diese Gefühle verflogen. Anna schwärmt: "Jetzt packe ich die nächste Kiste und bin einfach schwanger und so unendlich dankbar für all das. Ich habe mir da wirklich viel Zeit gegeben, vor allem meinen Ängsten bewusst Raum gegeben."

Die Babynews teilte Anna nur wenige Tage nach Weihnachten mit ihren Fans. Die Überraschung war groß, denn wie sie selbst schrieb: "Wir können es selbst kaum glauben. Ich bin schwanger." Die Influencerin sprach offen vom "größten Weihnachtswunder" und aus jedem ihrer Worte war die Freude über das unerwartete Glück zu spüren. Besonders wichtig war ihr, ihre Community früh an ihrer Freude teilhaben zu lassen. "Es fühlt sich so was von richtig an, denn dieses große Wunder möchten wir nicht verstecken", erklärte sie.

Instagram / annaadamyan Anna Adamyan, Janaur 2025 in Regensburg

Instagram / annaadamyan Anna Adamyan, frühere GNTM-Kandidatin

Instagram / annaadamyan Anna und Sargis Adamyan mit ihrem Sohn Levi im September 2025