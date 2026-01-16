"Kräftiges Flackern": Anna Adamyan hört Herzton ihres Babys

Ein tief bewegender Moment für Anna Adamyan (29): Die Germany's Next Topmodel-Bekanntheit teilt am Freitag, dem 16. Januar 2026, ein Video auf Instagram aus der achten Schwangerschaftswoche und nimmt ihre Community mit in den wohl nervenaufreibendsten Termin dieser Tage. Im Behandlungszimmer wartet sie auf den zweiten Ultraschall. An ihrer Seite: Ehemann Sargis Adamyan (32). Der Fußballprofi wirkt gefasster, aber spürbar mitfiebernd. Anna spricht offen über die Anspannung vor dem entscheidenden Augenblick. "Auf einmal war da ein kräftiges Flackern", schreibt sie zu den Aufnahmen und verrät: "Uns sind 10.000 Steine vom Herzen gefallen."

Der Herzschlag ist da, das Baby zeigt sich zum ersten Mal mit klaren Signalen. Anna atmet auf, lächelt durch Tränen und flüstert in die Kamera, wie dankbar sie ist, dass es weitergeht. Die Influencerin berichtet, dass sie nach einer langen Kinderwunschreise schwanger ist – auf natürlichem Weg. Sie weiht direkt ihren Sohn ein: Brüderchen in spe Levi. "Wir haben das Baby im Bauch gesehen. Möchtest du das Baby im Bauch auch mal sehen? Guck mal Schatz, hier", fragt sie überglücklich.

Neben der nervlichen Anspannung spürte Anna in den vergangenen Tagen auch ganz deutlich, wie sehr ihr Körper auf die Schwangerschaft reagiert. "Mir ist echt immer noch sehr flau, ich habe Sodbrennen und merke einfach echt, wie mein Körper arbeitet. Das tut gut", teilte die Influencerin ehrlich mit ihrer Community. Obendrein verglich sie ihr aktuelles Empfinden mit ihrer ersten Schwangerschaft. "Gleichzeitig ist vieles so anders, im Vergleich zur Schwangerschaft vom Kleinen. Kann man das jetzt überhaupt schon so vergleichen?!", staunte Anna.

Instagram / annaadamyan Anna Adamyan, Influencerin

Instagram / annaadamyan Anna und Sargis Adamyan mit ihrem Sohn Levi im September 2025

Instagram / annaadamyan Anna Adamyan, frühere GNTM-Kandidatin