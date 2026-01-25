Bissiger Kommentar sorgt für Ärger bei "Bares für Rares"

Eine Mischung aus Freude und Spannung führte die Goldschmiedin Elke Linnenbrügger in die beliebte Trödelshow Bares für Rares. Im Gepäck hatte sie zwei besondere Ringe, die ihr Vater, ein ehemaliger Juwelier, einst gefertigt hatte. Nach einer ersten Begutachtung schien ihr Plan, einen guten Preis zu erzielen, aufzugehen: Expertin Dr. Heide Rezepa-Zabel (60) taxierte den Wert der Schmuckstücke auf 3.000 Euro, was fast ihrem Wunschpreis von 3.500 Euro entsprach. Optimistisch nahm Elke die Händlerkarte entgegen, doch im Händlerraum wendete sich das Blatt.

Die erste Enttäuschung kam von Händlerin Susanne Steiger (43), die mit einem Einstieg von 850 Euro weit unter der Expertise lag. Kollege Wolfgang Pauritsch (53) erhöhte zwar auf 1.000 Euro, fügte jedoch Kritik am Zustand der Schmuckstücke hinzu, was die gemischten Reaktionen der Händler widerspiegelte. Doch es war Susanne, die schließlich die Situation eskalieren ließ, indem sie einen bissigen Kommentar abgab und betonte, sie könne auf ihre Steine auch einen Preis von 2.000 Euro schreiben und auf einen "Dummen" warten, der sie für diese Summe kauft. Die Atmosphäre kühlte merklich ab, und als Susanne ihr Angebot auf maximal 1.500 Euro begrenzte, war Elke sichtlich frustriert. Mit einem schlichten "Nö" beendete sie ihren Versuch, die Ringe zu verkaufen, und verließ die Sendung ohne Deal.

Das war jedoch nicht das erste Mal, dass ein Verkäufer bei "Bares für Rares" erfolglos abbricht. Schon in der vergangenen Woche sorgte ein ähnlicher Moment für Aufsehen, als Nevzat Karadeli mit einem Frühwerk von Otmar Alt ins Studio kam. Trotz eines offiziellen Zertifikats und einer erhofften Summe von 1.000 Euro setzte die Expertin Dr. Bianca Berding den Wert des Bildes auf lediglich 550 Euro an. Im Händlerraum folgte dann die nächste Ernüchterung: Während Walter Lehnertz (58) das Werk als "Kinderbild" abtat und nur 300 Euro bot, meinte Julian Schmitz-Avila (39): "Das berührt mich überhaupt nicht." Am Ende nahm der enttäuschte Verkäufer das Gemälde unverrichteter Dinge wieder mit nach Hause.

Anzeige Anzeige

ZDF/Frank Beer Walter Lehnertz, Susanne Steiger, Wolfgang Pauritsch, Horst Lichter, Fabian Kahl, Christian Vechtel

Anzeige Anzeige

Instagram / susanne_steiger Susanne Steiger, Händlerin bei "Bares für Rares"

Anzeige Anzeige

ZDF / Frank W. Hempel Horst Lichter und die "Bares für Rares"-Händler