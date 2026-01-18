"Bares für Rares": Fehlendes Detail kostet Paar 85.000 Euro

Doris Machill und Dieter Machill reisten nach Köln zur ZDF-Show Bares für Rares, um ein prunkvolles Ölgemälde aus dem 16. Jahrhundert zu verkaufen. Der Experte vor Ort geriet ins Schwärmen und sprach sogar von einer "Sensation". Doch der Jubel kippte abrupt, als ein entscheidendes Detail auffiel: Dem Bild fehlte die Signatur. Ohne eindeutige Zuordnung zu einem Künstler sank die Einschätzung dramatisch – und damit auch die mögliche Verkaufssumme. Aus bis zu 100.000 Euro wurden plötzlich nur noch 10.000 bis 15.000 Euro. Trotz des herben Dämpfers nahmen Doris und Dieter die Händlerkarte an und hielten an ihrem ursprünglichen Wunschpreis von 4.000 Euro fest.

In der Händlerrunde wartete dann der kleine Trost. Händlerin Susanne Steiger (43) sicherte sich das Bild am Ende für 8.500 Euro. Damit lag das Angebot zwar weit unter der Traumvorstellung, aber deutlich über dem, was das Ehepaar ursprünglich erhofft hatte. Der Deal wurde nach der Expertise geschlossen, die den Wert wegen der fehlenden Signatur nach unten korrigiert hatte. Die Sendung bleibt damit ihrem Konzept treu: Menschen bringen ihre Schätze, lassen sie von Sachverständigen prüfen und verhandeln anschließend im Händlerraum um den besten Preis – mal mit Glücksmoment, mal mit Bauchlandung.

Abseits des Auktionskitzels zeigt die Geschichte auch, wie eng Hoffnung und Ernüchterung bei der Show beieinanderliegen. Doris und Dieter, die als Paar gemeinsam vor der Kamera auftraten, wirkten geschlossen und pragmatisch, als der Traum von einer sechsstelligen Summe platzte. Statt zu hadern, hielten sie an ihrem Plan fest und nahmen den besten Deal an, der sich bot. Susanne, die als Antiquitätenhändlerin und Juwelierin regelmäßig in der Runde sitzt, ist bekannt dafür, beherzt zuzuschlagen, wenn ihr ein Stück zusagt. Für viele Fans gehört gerade dieser Mix aus Emotion, Expertise und Verhandlungstaktik zu den Momenten, die "Bares für Rares" werktags um 15:05 Uhr im ZDF so beliebt machen.

Anzeige Anzeige

ZDF/Frank Beer Walter Lehnertz, Susanne Steiger, Wolfgang Pauritsch, Horst Lichter, Fabian Kahl, Christian Vechtel

Anzeige Anzeige

Instagram / susanne_steiger Susanne Steiger, Händlerin bei "Bares für Rares"

Anzeige Anzeige

Instagram / annika_rassbach Annika Raßbach (zw. v. l.) und Horst Lichter mit "Bares für Rares"-Experten, Februar 2025

Anzeige