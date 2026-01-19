Betrug bei "Bares für Rares"? Expertin deckt Skandal auf

Fast wäre sie auf eine dreiste Masche hereingefallen! Als Petra Zaquol aus Duisburg mit ihrer goldenen Kette aus den 1960ern in der ZDF-Trödelshow Bares für Rares aufschlug, ahnte sie nicht, wie knapp sie den Fängen eines möglichen Betrügers entgangen war. In der Sendung wollte Petra ihr Schmuckstück für bescheidene 600 Euro versilbern, wie Kino.de berichtet. Ein Richtwert, den die Duisburgerin anhand der Expertenmeinung eines Juweliers festgemacht hatte. Erst unter den Adleraugen von Expertin Dr. Heide Rezepa-Zabel (60) platzte die Bombe: Das vermeintliche "Experten-Angebot" vom Juwelier war an Dreistigkeit kaum zu überbieten.

Während der dubiose Juwelier Petra einen angeblichen Goldwert von schlappen 475 Euro vorgeschlagen hatte, entlarvte die Expertin dieses Angebot als völlig daneben: Allein der reine Materialwert der italienischen Kette knackte locker die 1000-Euro-Marke – sie war also mehr als das Doppelte wert! Doch damit nicht genug: Die Expertin hielt im Händlerraum sogar bis zu 1200 Euro für realistisch. Petras Auftritt wurde schließlich zur Zitterpartie mit Happy End: Nach spannenden Verhandlungen schlug Händler Julian Schmitz-Avila (39) zu und zahlte 1050 Euro für das Schmuckstück – ein Preis, der die Expertise aus der Sendung fast punktgenau traf und den möglichen Betrugsversuch des Juweliers endgültig alt aussehen ließ.

Petras Auftritt zeigte damit nicht nur die Kompetenz der Experten von "Bares für Rares", sondern auch den besonderen Reiz der Sendung, in der außergewöhnliche Funde oft mit spannenden Hintergrundgeschichten verknüpft sind. Dr. Heide Rezepa-Zabel ist eine feste Größe im Team und wird von Fans für ihre präzisen Analysen geschätzt. Petra selbst äußerte, dass sie den Erlös in eine neue Kette investieren möchte. Für Fans der Trödelshow bleibt dieser Moment sicherlich ein weiteres Lehrstück in Sachen seriöser Preisermittlung – und eine Warnung, sich niemals vorschnell auf dubiose Angebote einzulassen.

ZDF / Frank W. Hempel Horst Lichter und die "Bares für Rares"-Händler

ZDF/Frank Hempel "Bares für Rares"-Expertin Heide Rezepa-Zabel

ZDF / Frank W. Hempel Julian Schmitz-Avila, "Bares für Rares"-Händler

