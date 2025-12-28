Ella Purnell spielte schon vor "Fallout" große Kinorollen

Ella Purnell ist zurück im Ödland: Seit dem 17. Dezember 2025 schlüpft die britische Schauspielerin bei Prime Video erneut in die Rolle von Lucy McLean in der zweiten Staffel der Erfolgsserie "Fallout". Millionen Fans kennen Ella inzwischen als taffe Ex-Vault-Bewohnerin, die sich durch eine radioaktiv verseuchte Welt kämpft und dabei zwischen blutigen Gefechten und bitterbösem Humor pendelt. Doch lange bevor sie zur Ikone der Videospiel-Adaption wurde, hat sich Ella laut Kino.de bereits durch große Kino- und Serienproduktionen einen Namen gemacht.

Bekannt wurde Ella einem weltweiten Publikum, als sie in "Maleficent" die junge dunkle Fee an der Seite von Angelina Jolie (50) spielte. Danach ging es rasant weiter: In "Die Insel der besonderen Kinder" schnappte sie sich eine der Hauptrollen und mischte die Fantasy-Welt des Regisseurs Tim Burton (67) auf. Filmemacher Zack Snyder (59) holte sie anschließend für seinen Zombie-Heist-Hit "Army of the Dead" vor die Kamera, in dem sie als Kate Ward mitten im Blutbad von Las Vegas steht. Parallel baute die Schauspielerin ihre Karriere im Synchronstudio aus: Im Netflix-Erfolg "Arcane" verlieh sie der unberechenbaren Jinx ihre Stimme, in Star Trek: Prodigy spricht sie die rebellische Gwyn. Serienfans kennen sie zudem aus "Yellowjackets", wo sie im 90er-Jahre-Zeitstrang als Jackie Teil der düsteren Überlebensgeschichte eines Jugend-Teams ist. Und es geht weiter: In der Tierhorror-Komödie "The Scurry" stellt sie sich bald gemeinsam mit Rhys Ifans (58) und John Macmillan einer Armee wütender Eichhörnchen, während sie in der romantischen Komödie "That Time We Met" mit Pete Davidson (32) vor der Kamera steht.

Hinter den Kulissen begann Ellas Weg auf der Musicalbühne, bevor sie vor der Kamera durchstartete. Stimmenarbeiten wie für "Arcane" und "Star Trek: Prodigy" entstanden teilweise zwischen Drehorten – ein Spagat, den sie mit Routine meistert. Freundschaften aus Projekten wie "Yellowjackets" hält die Schauspielerin bis heute, sie bleibt auch nach großen Premieren nahbar und teilt Momentaufnahmen vom Set mit ihren Followern. Diese Mischung aus Bodenständigkeit und Abenteuerlust spiegelt sich in Lucy – und macht den Reiz ihres aktuellen "Fallout"-Auftritts aus.

Jeff Spicer/Getty Images Ella Purnell bei der "The Serpentine Galleries Summer Party" in London

LMK/ActionPress Ella Purnell als Lucy McLean in "Fallout"

Jeff Spicer/Getty Images Schauspielerin Ella Purnell

