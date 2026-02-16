Pamela Anderson verzaubert im grünem Kleid auf der Berlinale

Pamela Anderson (58) hat bei der Berlinale in Berlin einmal mehr bewiesen, dass sie nach wie vor eine wahre Stilikone ist. Bei der Premiere ihres neuen Films "Rosebush Pruning" erschien sie in einem auffälligen limettengrünen Kleid mit pinken Akzenten und einem dazu passenden, eleganten Schal. Statt auf dramatische Looks der 90er-Jahre setzte die Schauspielerin auf ein fast natürliches Make-up. Ein Hauch von rosa Lidschatten, etwas Rouge und ein leichter Glanz auf den Lippen unterstrichen ihre natürliche Schönheit. Die Aufmerksamkeit lag jedoch nicht nur auf ihrem Look, sondern auch auf dem Staraufgebot ihres neuen Films. Pamela steht in dem Thriller neben Elle Fanning (27) und Callum Turner (36) vor der Kamera.

"Rosebush Pruning" ist die neueste Facette von Pamelas Wiederaufstieg in Hollywood. Nachdem sie bereits mit "The Last Showgirl" in den Fokus zurückkehrte und in der Neuauflage von "Die nackte Kanone" die Kinokassen füllte, zeigt der Film eine neue, ernste Seite der Schauspielerin. Der Thriller ist ein intensives Porträt einer Familie, die mit genetischen Krankheiten und komplizierten Dramen zu kämpfen hat. Pamela, die zuletzt auch mit ihrer eigenen Kosmetiklinie Sonsie von sich reden machte, erklärt, dass sie sich inzwischen stärker ihrer natürlichen Seite widmet und Make-up nur noch dezent einsetzt. Sie sieht dies als einen Schritt zu mehr Freiheit und Selbstakzeptanz, wie Daily Mail berichtet.

In der letzten Zeit präsentierte sie sich immer wieder überraschend wandelbar und stilbewusst. Erst kürzlich zog sie in New York mit einem Marilyn-Monroe-inspirierten Bob und einem eleganten Outfit alle Blicke auf sich. Regelmäßig zeigt die Schauspielerin, dass sie mit ihrem neu entdeckten, erfrischenden Stil und einem Fokus auf Ästhetik ohne Übertreibung punkten kann. Sowohl auf dem roten Teppich als auch in der Modewelt beweist sie, dass sie bereit ist, alte Klischees hinter sich zu lassen und immer wieder neu zu definieren, was Glamour bedeutet.

Getty Images Pamela Anderson, Schauspielerin

Getty Images Pamela Anderson bei der Berlinale 2026

Getty Images Pamela Anderson bei der Premiere von "Rosebush Pruning" auf der Berlinale 2026