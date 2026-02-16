So verbrachte Harry Styles seine Auszeit von der Musik

Nach einer intensiven Karrierepause gab Harry Styles (32) Einblicke in seine Aktivitäten der letzten zwei Jahre. Der Sänger, der sich nach dem Ende seiner "Love On Tour" im Juli 2023 eine Auszeit nahm, entdeckte während seiner Zeit in Rom eine neue Wertschätzung für die einfachen Freuden des Lebens. Beim Kaffeetrinken lernte er, den Moment zu genießen, und betont, wie wichtig diese Ruhepause für ihn war: "Ich erinnere mich nicht daran, wann ich mich zuletzt hingesetzt und einen Kaffee getrunken habe." Neben entspannten Tagen in Italien verbrachte er auch viel Zeit mit Sport und lief Marathons, so Daily Mail.

Ein weiterer Höhepunkt seiner Pause war die Rolle des Onkels, die er seit der Geburt des Kindes seiner Schwester Gemma erfüllt. Harry gab an, dass er zu anderen Zeiten in seinem Leben solche wichtigen Momente verpasst hätte. Während seiner Ruhephase konnte er jedoch wertvolle Zeit mit seiner Nichte verbringen und diese neu gewonnene Rolle in vollen Zügen auskosten. Auch privat war ihm klar, dass diese familiären Bindungen die Momente sind, "die wirklich zählen", wie er dem Magazin The Times erklärte.

Doch nun steht der Musiker wieder in den Startlöchern. Zum Release seines Albums "Kiss All the Time. Disco, Occasionally" wird er am 6. März in der Co-Op Arena in Manchester auftreten – nur eine Woche nach seinem Comeback bei den BRIT Awards. Die Ticketpreise für das besondere Event, das er auf Instagram ankündigte, werden bei erschwinglichen 20 Pfund liegen. Nachdem Harry zuvor wegen der hohen Preise seiner anstehenden Tour kritisiert wurde, freuen sich seine Fans nun besonders über dieses bezahlbare Erlebnis. Seine Leidenschaft für die Bühne hat er nicht verloren – seine neu gewonnene Ruhe jedoch wohl mit im Gepäck.

Getty Images Harry Styles, Musiker

Imago Harry Styles läuft den 51. Berlin-Marathon am 21. September 2025 in Berlin

Getty Images Harry Styles im September 2022