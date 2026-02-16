So außergewöhnlich und ehrlich ist Charli XCXs Film

Auf der Berlinale feierte der neue Film "The Moment" mit Charli XCX (33) seine internationale Premiere. Die Mockumentary dreht sich um den überwältigenden Erfolg ihres Albums "Brat", das 2024 die Musikwelt im Sturm eroberte und einen regelrechten Hype lostrat. Der Plot des Films beleuchtet den Alltag der Musikerin zwischen der Organisation einer Arenatour, Marketing-Deals und dem Druck, ihre künstlerische Authentizität zu bewahren. An ihrer Seite sorgt Alexander Skarsgård in der Rolle eines exzentrischen Konzertfilm-Regisseurs für absurde Comedy-Momente. Ab dem 19. Februar 2026 wird die originelle Satire auch in den deutschen Kinos zu sehen sein, wie Moviepilot berichtet.

Mit "The Moment" wirft Regisseur Aidan Zamiri einen satirischen Blick auf die Herausforderungen eines Lebens im Rampenlicht. Die Szenen wechseln zwischen greller Mockumentary, Musikindustrie-Satire und gelegentlichen Psychothriller-Elementen. Realitätsnahe Einschnitte wie die Darstellung eines gescheiterten Werbedeals oder eines schockierenden Wutausbruchs von Charli XCX lassen den Film besonders fesselnd wirken. Auch Stargäste wie Reality-Star Kylie Jenner (28) und Schauspielerin Rachel Sennott liefern humorvolle Momente, die die Grenze zwischen Wirklichkeit und Satire verschwimmen lassen. Kritiker zeigen sich von der humoristisch überhöhten, aber auch nachdenklich stimmenden Erzählweise beeindruckt.

Auch im echten Leben zeigte sich Charli XCX begeistert von der Zusammenarbeit mit Kylie Jenner, die als fiktive Version ihrer selbst in dem Film auftritt. Charli XCX, die bereits 2012 mit dem Song "I Love It" bekannt wurde, hat seitdem ihren ganz eigenen Platz in der Popwelt gefunden. Doch erst mit dem Album "Brat" gelang ihr der bahnbrechende Erfolg, der Fans und Kritiker gleichermaßen begeisterte. Mit "The Moment" wird dieser Abschnitt nicht nur humorvoll und überspitzt beleuchtet, sondern auch um einen spannenden Einblick in das Leben hinter den Kulissen ergänzt.

Anzeige Anzeige

Getty Images Charli XCX bei der Berlinale 2026

Anzeige Anzeige

Getty Images Charli XCX beim Coachella 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Bei der Berlinale 2026: Charli XCX