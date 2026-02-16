Läuten bei Silvia Wollny und Harald bald Hochzeitsglocken?

Silvia Wollny (61) lässt die Öffentlichkeit seit 15 Jahren an ihrem Großfamilienalltag teilhaben. Auch in diesem Jahr steht eine neue Staffel von Die Wollnys in den Startlöchern. Im Fokus stehen diesmal unter anderem die Flitterwochen von Loredana Wollny (21) und ihrem Ehemann Servet. Doch wie sieht es mit Hochzeitsplänen bei Silvia und Harald (65) aus? Die Reality-TV-Bekanntheit stellt im Gespräch mit Promiflash klar: "Die Hochzeit von Loredana und Servet war wunderschön. Wir haben aber ein gewisses Alter erreicht, da braucht man das Ganze nicht mehr." Ein Trauschein sei für eine harmonische Beziehung nicht nötig. "Harald und ich sind sehr glücklich, so wie es ist – und das ist alles, was für uns zählt", betont Silvia.

Dennoch gibt es einen Grund zum Feiern, denn Silvia hat sich für Haralds Geburtstag etwas ganz Besonderes einfallen lassen. Eine große Party wurde für ihren langjährigen Partner organisiert, wobei die Planung alles andere als einfach war. "Die Vorbereitungen zu Haralds Geburtstag waren schon ziemlich aufregend. Wir mussten ja alles geheim halten und wollten unbedingt, dass es klappt", verrät die Elffachmama im Promiflash-Interview. Mit vereinten Kräften gelang es ihr und der Familie jedoch, eine gelungene Feier auf die Beine zu stellen: "Am Ende des Tages war es dann eine supertolle Zeit und damit ein voller Erfolg!" Auch für die Zuschauer wird der emotionale Moment in der neuen Staffel zu sehen sein.

Während Silvia in ihrem eigenen Format "Die Wollnys" zu Hause ist, mischt sie jüngst aber auch in einer weiteren Realityshow mit: der vierten Staffel von Promis unter Palmen. Im Gespräch mit Promiflash schwärmte Silvia von den Dreharbeiten: "Ich hab es gemacht. Und es war ein super Dreh, muss ich sagen. Ich kann mich gar nicht beschweren." Besonders das Produktionsteam bekam ein dickes Lob. Laut der Elffachmama lief am Set alles reibungslos und professionell ab – ganz anders als bei anderen Produktionen, bei denen schon mal etwas nicht funktioniert.

Die neuen Folgen "Die Wollnys – Eine schrecklich große Familie", ab 18. Februar 2026 um 20:15 Uhr bei RTLZWEI und sieben Tage vorab auf RTL+.

Anzeige Anzeige

RTLZWEI Silvia Wollny und Harald Elsenbast, Reality-TV-Darsteller

Anzeige Anzeige

Instagram / loredanawollny Loredana Wollny mit ihrem Sohn Aurelio und ihrer Mama Silvia Wollny, Februar 2025

Anzeige Anzeige

RTLZWEI "Die Wollnys", 2024