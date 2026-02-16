Nach Toms Post: Mit ihm feierte Gisele Bündchen Valentinstag

Sonne statt Candle-Light-Dinner: Gisele Bündchen (45) trat am Valentinstags-Wochenende in Miami Beach in die Pedale – und hatte nicht ihren Mann Joaquim Valente (36) an der Seite, sondern ihren einjährigen Sohn. In schwarzer Leggings, weißem Hoodie und Cap rollte das brasilianische Supermodel lächelnd durch eine ruhige Nachbarschaft, der Kleine vor ihr sicher angeschnallt, so Daily Mail. Am Finger blitzte dabei unübersehbar der Ehering. Während Gisele Familienzeit auf zwei Rädern genoss, meldete sich Ex-Mann Tom Brady (48) fast zeitgleich auf Instagram mit einer emotionalen Botschaft an seine Kinder aus dem Urlaub.

Der frühere NFL-Star teilte mehrere Fotos von Benjamin und Vivian im Schnee sowie von Jack, der bei der Reise fehlte. "Jack, Benny und Vivi… Meine ewigen Valentins! Ich liebe euch drei so sehr", schrieb Tom und schwärmte von gemeinsamen Abenteuern in der Schweiz. Parallel brodeln weiter die Gerüchte um ihn und Influencerin Alix Earle (25), nachdem beide sich zuletzt bei einer Pre-Super-Bowl-Party in San Francisco über den Weg liefen. In einem von TMZ verbreiteten Clip wirkten die Gespräche vertraut, später besuchten sie das große Spiel getrennt. Gisele blieb derweil unaufgeregt: Die 45-Jährige zeigte sich in Miami entspannt und legte den Fokus sichtbar auf ihr jüngstes Kind.

Für Gisele scheint der Fokus an diesem Tag allerdings klar auf ihrer eigenen kleinen Patchwork-Familie zu liegen. Die 45-Jährige, die mit Tom die Kinder Benjamin und Vivian großzieht und mit Joaquim ihren ersten gemeinsamen Sohn hat, zeigt sich in Miami einmal mehr als sportliche Mutter, die Alltag und Glamour locker kombiniert. Joaquim, den sie 2021 im Jiu-Jitsu-Studio kennengelernt hatte, galt lange als enger Freund, bevor sich aus den gemeinsamen Trainingsstunden mehr entwickelte. Jetzt trägt Gisele ihren Ring sichtbar im Alltag – und verbringt den Valentinstag lieber auf zwei Rädern mit ihrem Sohn, während Tom mit den älteren Kids im Schnee unterwegs ist.

Instagram / gisele Gisele Bündchen mit ihrem Sohn, Sommer 2025

Instagram / tombrady Benjamin Brady, Tom Brady und Vivian Lake Brady

Getty Images Tom Brady vor dem Super Bowl LX, Februar 2026