Prinz Harry und Meghan turteln total verliebt bei NBA-Spiel

Große Gefühle am Spielfeldrand: Herzogin Meghan (44) und Prinz Harry (41) zeigten sich beim NBA All-Star Game im Intuit Dome in Inglewood rundum verliebt. Am Sonntag, 15. Februar, saßen die beiden courtside und machten keinen Hehl aus ihrer Zuneigung. Meghan legte die Hand auf Harrys Bein, verschränkte zwischendurch den Arm mit seinem und strich ihm immer wieder zärtlich über den Arm. In einem dunklen Strickpullover und dazu passenden Hosen strahlte sie durchgehend, während Harry gut gelaunt zurücklächelte. Ein Clip, den die Liga auf X teilte, fing den Moment ein, in dem Meghan Harry anstupste, beide in die Kamera winkten und sichtlich den Abend genossen.

Prominente Begleitung gab es obendrein: Direkt neben Meghan nahm Queen Latifah (55) Platz, außerdem wurden Barack (64) und Michelle Obama (62) am Spielfeldrand gesichtet. Auf dem Parkett setzte sich am Ende Team Stars mit 47:21 gegen Team Stripes durch – am Rand blieb die Kamera immer wieder bei dem Paar hängen, das eng aneinandergeschmiegt das Spiel verfolgte. Der Auftritt folgte nur einen Tag, nachdem Meghan auf Instagram ein Valentinsfoto gepostet hatte, das Harry mit Tochter Lilibet (4) zeigt. In der Bildunterschrift schrieb sie: "Diese zwei + Archie = meine Valentins für immer." Zuvor hatte die Influencerin bereits Einblicke in den Familienalltag in Montecito gegeben: In einer Story Anfang Februar brachte sie Harry ein Päckchen As Ever-Schokolade ins Homeoffice, worauf er lächelnd reagierte: "Oh, ja, bitte. Danke, liebe dich", hieß es in dem Clip.

Auch abseits des Basketballabends treten die beiden aktuell im Doppelpack auf. Erst Ende Januar standen Meghan und der Herzog von Sussex gemeinsam beim Sundance Film Festival auf dem roten Teppich, wo sie die Doku "Cookie Queens" unterstützten, die von Archewell Productions mitkoproduziert wurde. Zuhause zeigen sie sich dagegen gern ungezwungen: In dem kurzen Video aus dem Arbeitszimmer fielen Kerzen auf dem Schreibtisch, ein weißes Sideboard mit Familienfotos, eine Zeichnung zweier kuschelnder Pandas und eine Tafel mit Wappen ins Auge. Und zum Valentinstag ließ Meghan ihr Familienglück ganz ohne großen Pomp sprechen – mit dem liebevollen Schnappschuss von Harry und Lilibet, während Sohn Archie in der Caption selbstverständlich nicht fehlte.

Anzeige Anzeige

Getty Images Prinz Harry und Meghan bei ihrer Date Night im Dodger Stadium in Los Angeles

Anzeige Anzeige

Instagram / meghan Harry und Lilibet am Valentinstag, 2026

Anzeige Anzeige

Imago Bei der World Mental Health Day Gala in New York: Meghan und Prinz Harry von der Archewell Foundation