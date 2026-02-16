Öffentlicher Hilferuf: Savannah Guthrie fleht Entführer an

Savannah Guthrie (54) hat sich mit einem ergreifenden Video an die Öffentlichkeit gewandt – und direkt an die Person oder Personen, die ihre Mutter Nancy festhalten sollen. In dem Clip, den die TV-Moderatorin am Sonntag auf Instagram teilte, spricht Savannah über den Stand der Suche nach der 84-Jährigen, die seit dem 31. Januar aus ihrem Zuhause in Tucson, Arizona, verschwunden ist. Die Familie hält trotz der zweiten Woche ohne Lebenszeichen an der Hoffnung fest. Ihr Appell an die mutmaßlichen Entführer ist unmissverständlich: "Es ist nie zu spät. Und du bist nicht verloren oder allein. Es ist nie zu spät, das Richtige zu tun."

Savannah unterstrich in ihrer Botschaft, dass ihre Angehörigen weiter fest an ein gutes Ende glauben: "Wir sind hier. Wir glauben an die grundlegende Güte jedes Menschen ... es ist nie zu spät", sagte sie in dem Video. Während Freunde und Prominente in den Kommentaren Beistand sendeten, arbeiten die Ermittler an neuen Spuren. Laut dem Pima County Sheriff’s Department wurde ein Handschuh gefunden, der zu einem in FBI-Aufnahmen gesehenen Verdächtigen passen soll, zudem liegt fremde DNA vom Grundstück vor, deren Auswertung noch läuft. Sheriff Chris Nanos kündigte an, man werde nicht aufgeben: "Wir werden Nancy finden. Wir werden diesen Mann finden."

Inmitten dieser Krisensituation erhält Savannah viel Zuspruch von Freunden, Fans und Kollegen. Unter ihrem Instagram-Video drückten zahlreiche Unterstützer ihre Anteilnahme aus. Von herzerwärmenden Gebeten bis hin zu aufmunternden Worten – die Anteilnahme am Schicksal ihrer Familie ist groß. Savannah hatte bereits in der Vergangenheit oft über ihre enge Verbindung zu ihrer Mutter gesprochen und mehrfach betont, wie sehr Nancy sie in ihrer Karriere unterstützt habe.

Getty Images Savannah Guthrie beim US-Open-Halbfinale, 2023

Instagram / savannahguthrie Savannah Guthrie mit ihren Geschwistern, kurz nach der angeblichen Entführung ihrer Mutter, Februar 2026

Instagram / savannahguthrie Savannah Guthrie mit ihrer Mutter

