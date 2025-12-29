50 Jahre nüchtern: Anthony Hopkins packt über Neustart aus

Anthony Hopkins (87) feiert heute ein halbes Jahrhundert Abstinenz. Am 29. Dezember 1975 entschied er sich, dem Alkohol endgültig abzuschwören. In einem Video auf Instagram erinnert er an die Nacht, in der er betrunken Auto fuhr und damit sein Leben riskierte. "Hier sind wir, ein weiteres glückliches neues Jahr steht bevor. Habt eine großartige Zeit", sagt der zweifache Oscar-Preisträger in dem Clip und erklärt, wie dieser Vorfall sein Leben grundlegend verändert hat.

Der Schauspieler schildert, wie er damals erkannte, dass aus "zu viel Spaß" eine Sucht geworden war. "Es heißt Alkoholismus", erklärt Anthony. In dem Clip appelliert der Schauspieler auch an seine Follower: "Also, wer da draußen ein kleines Problem damit hat, zu viel zu trinken, sollte sich das ansehen, denn das Leben ist viel besser." Offen schildert er seine Erfahrungen mit der Suchterkrankung und gibt zu, zunächst in einer Phase der Verleugnung gewesen zu sein, bevor er den Mut fand, Hilfe zu suchen. Noch heute besuche er Treffen der Anonymen Alkoholiker.

Schon in seiner im Oktober erschienenen Autobiografie "We Did OK, Kid" hatte der Schauspieler beschrieben, wie ein Arzt ihm damals mitteilte, sein Körperzustand entspreche dem eines deutlich älteren Mannes und wie ihm erst nach und nach klar wurde, dass er Alkoholiker war. Eindringlich beschrieb er, wie er sich vorstellte, seine Eltern in Wales müssten von einem tödlichen Unfall erfahren, den er betrunken verursacht hat – und wie sich in ihm die existenzielle Frage formte: Will ich leben oder sterben? Dieser Schritt führte ihn zu einem Leben, das er heute als voller und reicher beschreibt.

Getty Images Anthony Hopkins, 2022

Getty Images Anthony Hopkins bei der Premiere von "The Two Popes" im November 2019

Getty Images Anthony Hopkins, Filmstar