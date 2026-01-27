Anthony Hopkins hätte gerne mit Clint Eastwood gearbeitet

Anthony Hopkins (88) hat verraten, mit wem er immer noch gern vor der Kamera stehen würde – und heizt damit die Fantasie vieler Filmfans an. In einem Gespräch mit JoBlo sagte der zweifache Oscar-Preisträger, dass er sich eine Zusammenarbeit mit Clint Eastwood (95) gewünscht hätte. Das Interview stammt zwar aus früheren Jahren, doch der Wunsch klingt zeitlos: Anthony bewundert den berühmten Kollegen als Regisseur. Heute allerdings ist Clint Mitte neunzig und nach seinem Kinofilm "Juror #2" wohl kaum noch für neue Projekte zu haben. Ein Treffen der Hollywood-Giganten auf dem Set bleibt damit sehr unwahrscheinlich.

Zunächst gab sich der "Das Schweigen der Lämmer"-Star entspannt und meinte, er habe alles erreicht, was er wollte: "Philosophisch gesehen habe ich einen Punkt in meinem Leben erreicht, an dem ich in einem guten Alter bin und alles getan habe, was ich tun wollte. Und frei zu sein von dem Wunsch, mit [Martin] Scorsese oder sonst wem zu arbeiten – das ist wunderbar. Es ist großartig, sich nicht mehr darum zu kümmern", sagte Anthony im Interview. Doch dann legte er nach und nannte doch einen Namen: "Und ich hätte, glaube ich, gern mit Clint Eastwood gearbeitet. Ich schätze ihn sehr. Ich denke, er ist einer der Besten. Mir gefällt sein Regiestil – auch wenn ich nie mit ihm gearbeitet habe. 'Zwei Takes, ist es scharf? Gut, weiter!' Diese Haltung mag ich." Der "Gran Torino"-Star ist in Hollywood genau für diese effiziente, schnörkellose Arbeitsweise berühmt.

Anthony hat in seiner langen Karriere mit einer beeindruckenden Riege an Regiegrößen gedreht, was den besonderen Reiz einer Hopkins-Eastwood-Zusammenarbeit erklärt. Der Waliser gilt am Set als konzentriert und vorbereitet und sucht eher die Ruhe als das Rampenlicht. Der 94-jährige Clint wiederum ist für seine ruhige Autorität und seine nüchterne Art bekannt, die ein Team zusammenschweißt. Heute strebt Anthony nach eigener Aussage weniger nach Prestige und mehr nach Freiheit in der Rollenwahl.

Anzeige Anzeige

Collage: Getty Images, Getty Images Anthony Hopkins und Clint Eastwood, Collage

Anzeige Anzeige

Getty Images Sir Anthony Hopkins beim Red Sea International Film Festival 2025

Anzeige Anzeige

Imago Clint Eastwood beim Oscar Nominee Luncheon im Beverly Hilton, Februar 2015