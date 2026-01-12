Fans zerreißen Florian Silbereisens Outfit bei Schlagershow

Bei den "Schlagerchampions – Das große Fest der Besten" am Samstag, dem 10. Januar, im Ersten rückten Helene Fischer (41), Howard Carpendale (79) und die anderen Schlagerstars plötzlich in den Hintergrund. Statt ihrer Auftritte stand Gastgeber Florian Silbereisen (44) selbst im Mittelpunkt – und schuld daran war sein knalliger Look. Der Moderator führte durch die große TV-Show in einem goldfarbenen Satinanzug mit extralanger Hose und sorgte damit beim Publikum für hitzige Diskussionen. Auf der Plattform X überschlugen sich die Kommentare zu dem Outfit. Viele Zuschauer machten sich offen über die ungewöhnliche Hose lustig – die Reaktionen reichten von scharfer Kritik bis zu humorvollen Vergleichen. "Die Anzughose sitzt scheiße, ist viel zu lang und sieht absolut verboten aus. Hat Flori keinen, der ihm sagt, dass man so nicht rausgeht?", polterte ein Kommentar. Ein anderer witzelte: "Mit diesen Hosen könnte Flori auf Charlie Chaplin machen. Der war allerdings nie auf dem Traumschiff."

Der 44-Jährige konterte die Kommentare um seinen Look mit Humor. Gegenüber Bild sagte er: "Ich wollte wenigstens einmal Gold- statt Silbereisen sein", und legte nach: "Ich bekenne mich auf jeden Fall schuldig: Ich habe den goldenen Anzug ganz allein ausgewählt! Ich habe das Outfit auch nicht von Thomas Gottschalk bekommen, sondern selbst gesucht und gefunden." Hinter den Kulissen staunte er zudem bei Brisant über die Anzuggröße: "Das ist 'ne 46. Das hatte ich schon seit bestimmt drei Jahren nicht mehr", und feixte: "Das muss wahrscheinlich am Anzug liegen. Das fühlt sich auf jeden Fall nicht so an. Guter Anzug."

Doch nicht nur Florians Outfit war Gesprächsthema bei den "Schlagerchampions". Bereits kurz nach Showstart hatte es in den sozialen Netzwerken ordentlich Kritik gehagelt. Zahlreiche Zuschauer warfen der Sendung Eintönigkeit und Ideenlosigkeit vor. Auf X spottete ein Nutzer: "Wiederholt die ARD jetzt gerade die Silvestershow oder ist das was Neues?" Andere scherzten sogar, die Sendung sei eine Satire. Auch die Gästeliste kam nicht bei allen gut an. Viele bemängelten, dass immer "die üblichen Verdächtigen" auf der Bühne ständen. Schon im Vorfeld hatte Florian dazu Stellung im Interview mit Blick bezogen und betont, dass er weiterhin versuche, frischen Talenten eine Bühne zu bieten.

Anzeige Anzeige

Imago Florian Silbereisen bei den "Schlagerchampions" 2026 im Velodrom

Anzeige Anzeige

Imago Florian Silbereisen bei den "Schlagerchampions" 2026 im Velodrom

Anzeige Anzeige

Imago Florian Silbereisen und Helene Fischer bei den "Schlagerchampions" 2026