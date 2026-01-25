Florian Silbereisens Traumschiff-Vertrag wurde verlängert

Florian Silbereisen (44) bleibt Kapitän auf dem Traumschiff – und das gleich für weitere zwei Jahre. Der Moderator und Schauspieler hat laut einem Bericht von Bild einen neuen Vertrag unterschrieben und steht bereits wieder als Max Parger vor der Kamera. Die neuen Folgen sollen bis 2028 im ZDF laufen, geplant sind drei Filme pro Jahr mit Option auf eine vierte Episode. Gedreht wird in den kommenden Monaten unter anderem in Thailand und Vietnam, mit an Bord sind erneut Harald Schmidt (68) und Uschi Glas (81). Parallel dazu bemüht sich die ARD, mit Florian weiterzumachen: Seine großen Live-Musikshows wie "Schlagerbooom" sollen fortgeführt werden.

Für den straffen Drehplan pausiert Florian seine ARD-Schlager-Shows bis Sommer 2026. Nach Informationen von Bild wird nicht über einen neuen Moderationsvertrag verhandelt, sondern über einen Produktionsvertrag für die Showreihe. Seine Musiksendungen erreichen im Ersten regelmäßig um die fünf Millionen Zuschauer und ziehen ein jüngeres Publikum an. Beim ZDF gilt Florian seit seinem Einstieg 2019 als Quotentreiber beim "Traumschiff". Hinter den Kulissen geht es jetzt um Zuständigkeiten und Budgets: An den Produktionen sind MDR, BR, WDR, ORF und die ARD-Unterhaltungskoordination beteiligt, während das ZDF mit der Kreuzfahrtreihe weiter auf Kontinuität setzt.

Privat gibt sich der Entertainer traditionsbewusst und loyal. Wenn der Sänger und Moderator auf See ist, hält er engen Kontakt zu dem Team, das ihn seit Jahren begleitet. Zwischen langen Drehtagen auf dem Wasser und Live-Abenden im Scheinwerferlicht sucht der Publikumsliebling bewusst Ausgleich im Alltag, bevor es zu neuen Reisezielen geht. Erst kürzlich kündigte er vor Millionenpublikum eine mehrmonatige TV-Pause an, um sich ganz auf die Dreharbeiten an Bord zu konzentrieren – ein Schritt, der mit dem neuen "Traumschiff"-Deal nun eine klare Richtung vorgibt.

Imago Florian Silbereisen beim Adventskonzert des Bayerischen Ministerpräsidenten im Cuvilliés-Theater, München, 15.12.2025

ZDF Florian Silbereisen und Daniel Morgenroth, "Das Traumschiff"-Stars

Imago Florian Silbereisen bei den "Schlagerchampions" 2026 im Velodrom