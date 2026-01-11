Florian Silbereisen verabschiedet sich vorerst vom Schlager

Florian Silbereisen (44) hat am Samstagabend in der ARD beim großen Show-Spektakel "Schlagerchampions – Das große Fest der Besten" eine Bombe platzen lassen: Nach intensiven TV-Wochen zwischen ZDF und ARD kündigte der Moderator und Sänger live auf der Bühne eine Auszeit an. Vor Millionenpublikum erklärte der Publikumsliebling, dass er sich "für ein paar Monate" zurückziehe. Wo er in dieser Zeit sein wird, verriet er gleich mit: "Ich sage jetzt erstmal: Bis bald. Ich verabschiede mich jetzt für ein paar Monate aufs Traumschiff und freue mich dann, wenn wir uns im Sommer hoffentlich wiedersehen", so Florian.

Hintergrund der Pause: Die Dreharbeiten für die beliebte ZDF-Kultreihe starten üblicherweise Mitte Januar und dauern bis in den Sommer. Weil in dieser Zeit keine weiteren Projekte möglich sind, fällt auch eine neue Ausgabe seiner Feste-Show vorerst weg. Fix im Kalender ist jedoch die nächste "Traumschiff"-Folge am 5. April um 20.15 Uhr. Schlagerfans müssen dennoch nicht bis Herbst warten: Am 6. Juni steigt der "Schlagerbooom Open Air" im Stadion in Kitzbühel. Die ersten Namen lesen sich bereits wie ein Best-of der Szene: Andrea Berg (59), DJ Ötzi (55), Andy Borg (65), Maite Kelly (46), Roland Kaiser (73), Ben Zucker (42), Howard Carpendale (79) und Matthias Reim (68) sind angekündigt.

Für Florian, der 1999 durch einen Auftritt bei Carmen Nebel (69) bekannt wurde, bedeutet der Drehalltag auf hoher See eine Rückkehr zu einer inzwischen vertrauten Routine. Seit er 2019 das Kapitänspatent als Max Parger übernommen hat, pendelt der Moderator regelmäßig zwischen Schlagerbühne und Set. Privat schätzt der gebürtige Niederbayer das Unterwegssein mit einem eingespielten Team, das ihn seit Jahren begleitet. Wer Florian abseits der grellen Showlichter trifft, erlebt einen Gastgeber, der gern lange an der Gitarre sitzt und Geschichten von Häfen, Drehorten und Begegnungen teilt.

Imago Florian Silbereisen beim Silvester-Schlagerboom 2026 in München

ZDF/ Dirk Bartling Martin Grimm (Daniel Morgenroth), Max Parger (Florian Silbereisen), Hanna Liebhold (Barbara Wussow)

Florian Silbereisen und Maite Kelly bei der Sendung "Schlagerchampions"