ARD verlängert Vertrag mit Florian Silbereisen bis 2028

Florian Silbereisen (44) bleibt das Dauer-Gesicht im Ersten Programm: Wie DWDL berichtet, hat der MDR jetzt grünes Licht gegeben, Floris große "Feste"-Shows auch 2027 und 2028 fortzuführen – darunter "Schlagerbooom", die "Schlagerchampions", das Sommer-Open-Air und das "Adventsfest der 100.000 Lichter". Die ARD-Gremien müssen noch final nicken, doch Widerstand gilt laut Branchenexperten als unwahrscheinlich. Parallel setzt auch das ZDF auf Kontinuität: Als Kapitän Max Parger steuert der gebürtige Niederbayer weiterhin Das Traumschiff, wie kürzlich bekannt wurde. Laut Bild sind dort bis 2028 drei neue Filme pro Jahr geplant, mit Option auf einen vierten. Für Fans heißt das: Schlager, große Gefühle und Fernweh bleiben ihnen erhalten – natürlich weiterhin zur Primetime.

Aus Quotensicht gilt der Deal als Erfolg: Laut verschiedener Medienberichte lockten Florians Shows zuletzt bis zu 4,5 Millionen Menschen vor die Bildschirme und erzielten in der jungen Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen Marktanteile zwischen 13,5 und 15,4 Prozent. Produziert werden die "Feste"-Shows von Jürgens TV, die das einst eher volkstümliche Format in moderne Schlagerspektakel verwandelt haben – samt aufwendiger Live-Bühnen und Stargästen. Auch der ARD-Vorsitzende Florian Hager zeigte kürzlich Unterstützung, indem er bei den "Schlagerchampions" persönlich im Publikum saß. Offen ist nur noch, wie es mit dem Silvester-"Schlagerbooom" weitergeht, der zuletzt vom BR verantwortet wurde und als "einmalige Zugabe" angekündigt worden war – trotz großem Erfolg am 31. Dezember.

Für Florian bedeutet die langfristige Planung mit gleich zwei großen Sendern vor allem eins: viel Zeit auf Reisen und im Studio. Der Entertainer, der seit Jahren als Gesicht des modernen Schlagers gilt, ist durch die zahlreichen Proben, Aufzeichnungen und Drehs regelmäßig in verschiedenen Städten unterwegs – von großen Hallenproduktionen bis zu Open-Air-Shows im Sommer. In Interviews betonte Florian in der Vergangenheit immer wieder, wie sehr ihn der direkte Kontakt zum Publikum motiviert und wie wichtig ihm das Gemeinschaftsgefühl bei den Live-Events ist. Zwischen Studio, Traumschiff-Sets und Tourleben bleibt sein Terminkalender damit auch in den kommenden Jahren gut gefüllt.

