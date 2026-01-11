Helene-Fischer-Comeback rettet Florians umstrittene Show

Florian Silbereisen (44) feierte gestern Abend live im ORF und in der ARD die neueste Ausgabe der "Schlagerchampions", in der die erfolgreichsten Schlagerstars des Jahres ausgezeichnet wurden. Doch schon kurz nach dem Start der Awardshow wurde diese von vielen Zuschauern in sozialen Netzwerken scharf kritisiert. Unter anderem wurde die Sendung als eintönig und ideenlos bezeichnet, und manche User spotteten: "Wiederholt die ARD jetzt gerade die Silvestershow oder ist das was Neues?", schrieb ein Nutzer auf der Plattform X. Andere bemängelten, dass stets "die üblichen Verdächtigen" auf der Bühne stünden, während einige scherzhaft fragten, ob es sich um eine Satire-Sendung handele.

Doch es gab auch positive Meinungen: Neben all der Kritik wurde die Show für ihre Stimmung und Florians Moderation gelobt. Für besondere Spannung sorgte zudem das Comeback von Helene Fischer (41), das für viele Zuschauer als Highlight und möglicherweise rettender Moment der Show gehandelt wurde. Bereits im Vorfeld waren Vorwürfe laut geworden, die Gästeliste sei nicht abwechslungsreich genug. Florian hatte daraufhin in einem Interview mit Blick erklärt, er habe über die Jahre neue Künstler gefördert und werde auch weiterhin versuchen, frischen Talenten eine Bühne zu bieten.

Schon zum Jahreswechsel war die Neujahrsshow von Florian in die Kritik geraten. Nach der Ausstrahlung der "Silvester-Schlagerboom"-Show hagelte es in sozialen Medien laut oe24 ungewohnt scharfe Kommentare. Viele Fans bemängelten schon damals die wenig abwechslungsreiche Gästeliste. Aussagen wie "Nur noch erbärmlich" und "Werdet kreativer, ARD" machten schnell die Runde im Netz. In der glanzvollen Show, die in der Basketballarena des FC Bayern München stattfand, führte der Moderator wie gewohnt selbst durch den Abend.

ActionPress / Frederic Kern / Future Image Florian Silbereisen und Helene Fischer im Jahr 2019

Getty Images Florian Silbereisen, Juni 2025

Imago Florian Silbereisen beim Silvester-Schlagerbooom 2026 – Die Wunderlichtershow! im BMW Park in München