Heute Abend: Michelles allerletzter Auftritt im Fernsehen

Ein Abschied mit Gänsehaut in Berlin: Bei den "Schlagerchampions" mit Florian Silbereisen (44) steht Michelle (53) am Samstagabend ein letztes Mal für eine TV-Show auf der Bühne. Im Scheinwerferlicht der Mercedes-Benz Arena verabschiedet sich die Sängerin vor Live-Publikum und Millionen Zuschauern zu Hause – ein Moment, den Veranstalter Semmel Concerts schon vorab als "unter die Haut gehend" angekündigt hatte. Michelle bestätigte in einem Videogruß aus Berlin, dass dieser Auftritt tatsächlich ihr finaler im Fernsehen ist, wie das Magazin Merkur berichtet. Gastgeber Florian gibt der Schlager-Ikone die große Bühne, die Emotionen werden greifbar sein, wenn sie ihre Hits noch ein letztes Mal präsentiert. Ein TV-Kapitel schließt sich – und die Fans halten den Atem an.

Während die Show den Fernsehabschied besiegelt, geht Michelles Abschiedstour nun auch in den Endspurt. Bis zum 15. Februar stehen noch einige Konzerte an, dann folgt in Berlin das finale Konzert – ausgerechnet an ihrem 54. Geburtstag. "Macht euch bereit für einen Moment, der unter die Haut geht", hatte Semmel Concerts auf Facebook versprochen, und die Sängerin ließ keinen Zweifel daran, dass der Schritt endgültig ist. In der Sächsischen Zeitung erklärte sie auf die Frage nach möglichen Ausnahmen: "Nein, endgültig." Auch beim MDR-Format "Riverboat" wurde es persönlich: "Eine Tür schließt sich, eine andere öffnet sich", sagte Michelle und schilderte, wie anstrengend das ständige Unterwegssein geworden sei. Sie wolle künftig mehr Zeit zu Hause verbringen und sich einem neuen Projekt widmen, das nichts mit Musik zu tun hat.

Hinter den Kulissen war der Abschied lange gereift. Michelle hat in den vergangenen Jahren immer wieder betont, wie wichtig ihr ihr privater Rückzugsraum ist. Freunde berichten, dass die Sängerin abseits der Bühne gern Ruhe sucht, Familienzeit genießt und Kraft in kleinen Alltagsritualen findet. Bei großen Anlässen steht ihr Verlobter Eric Philippi an der Seite, der sie bei den jüngsten Plänen unterstützte. Zum Finale in Berlin soll die Familie dabei sein, wenn der Vorhang endgültig fällt. Für die Künstlerin, die als Tanja aufwuchs und ihren Künstlernamen zur Marke machte, bedeutet dieser Schritt auch eine Rückkehr zu "ganz normal Tanja", wie sie es nannte – weniger Flughäfen, mehr Zuhause, und der Beginn, für etwas Neues.

THÜRINGEN PRESS Michelle und Florian Silbereisen beim "Schlagerboom" im Oktober 2023

Imago Auftritt von Michelle in der "Giovanni Zarrella Show" in der Baden Arena, Offenburg, 22.11.2025

Getty Images Michelle bei der ECHO-Verleihung 2018