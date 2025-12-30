"Dankbar": Jennifer Saro blickt auf ihr Jahr 2025 zurück

Jennifer Saro (29) zieht kurz vor dem Jahreswechsel ein persönliches Fazit – öffentlich und direkt auf Instagram. Die Ex-Bachelorette teilte am 30. Dezember mit, wie sie ihr 2025 erlebt hat, und richtete warme Worte an ihre Community. "Gesegnet mit Gesundheit, Familie und einer Handvoll richtiger Freunde. Ich bin so dankbar für 2025 und voller Vorfreude auf 2026!", schreibt Jennifer zu einem Jahresrückblick-Post. Auch in ihrer Story blieb die Botschaft eindeutig: Trotz allem sei es "ein tolles Jahr" gewesen, für das sie "dankbar" sei. Im Mittelpunkt stehen für die Reality-Bekanntheit nicht die Schlagzeilen, sondern die Menschen an ihrer Seite.

Ganz ausblenden wollte Jennifer die Schattenseiten nicht. Nach dem Einbruch in ihre Urlaubsunterkunft sprach sie offen über den Schreck und über das, was wirklich zählt. "Ich bin dankbar, dass niemand zu Hause war, dass es uns allen gut geht und auch dass es nicht in der Nacht passiert ist, als wir geschlafen haben z.B. das wäre nämlich viel schlimmer zu ertragen gewesen", erklärte sie auf Instagram. Den Verlust einer lange ersparten Tasche verschweigt die Influencerin nicht. "Ich will nicht lügen, ich war gestern schon ein bisschen traurig, weil ich so lange auf diese Tasche gespart habe und auch so stolz darauf war", gab sie zu. Gleichzeitig setzt sie ein klares Zeichen: "Alles, was man mit Geld kaufen kann, kann irgendwann wieder ersetzt werden und alles, was man mir je genommen oder geklaut hat, habe ich doppelt und dreifach zurückbekommen", so Jennifer.

Doch Jennifer gab in diesem Jahr nicht nur Einblicke in ihre Gegenwart, sondern zeigte auch viel Offenheit, wenn es um ihre Vergangenheit ging. In der Talkshow "deep und deutlich" sprach die Influencerin erstmals ganz offen über eine Nacht, die alles veränderte. Nach einer kurzen Begegnung mit dem YouTuber Nicolas Lazaridis, bekannt als Inscope21 (31), ist sie ungeplant schwanger geworden – trotz Verhütung und sogar der Einnahme der Pille danach. "Ich habe die Pille danach noch bei der Apotheke eingenommen, aber – das wissen viele nicht – sie wirkt nur, wenn der Eisprung noch nicht war. Und meiner war halt schon", erzählte Jennifer.

Instagram / jennifersaro Jennifer Saro, September 2025

Instagram / jennifersaro Jennifer Saro und ihr Sohn, genannt Keksi

YouTube / InscopeLifestyle Jennifer Saro und Inscope21

