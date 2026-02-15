Eko Fresh kehrt mit neuer Musik zurück an Ballermann

Eko Fresh (42) macht die Playa de Palma wieder zur Bühne: Der Rapper bestätigte gegenüber RTL, dass er 2026 als Act am Ballermann auftritt – pünktlich zum Saisonstart auf Mallorca. Getroffen wurde Eko in Köln, wo er gemeinsam mit Unterstützern wie Lukas Podolski (40) die neuen Holy-Produkte eines Energydrink-Start-ups unter die Lupe nahm. Mit im Gepäck: frische Musik und ein weiteres, energiegeladenes Projekt rund ums Getränkebusiness. Wo genau er auftreten wird, ließ Eko offen. Zwischen Bierkönig und Megapark laufen die Verhandlungen noch, doch die Hinweise deuten auf seine gewohnte Playa-Heimat hin. Die Eröffnungspartys stehen bereits: Der Bierkönig startet vom 16. bis 19. April, der Megapark legt eine Woche später nach.

Im Gespräch mit RTL erklärte Eko, warum ihn Malle reizt: "Ich bin auf jeden Fall dieses Jahr als Act am Ballermann am Start!" Der Musiker sieht sich als einer der ersten Rapper, die die Mallorca-Bühnen erobert haben, und spricht von einer "cooleren Action", bei der inzwischen auch Electro-DJs und Hip-Hop-Größen einsteigen. "Ich habe damit das Eis gebrochen, dass es heute normal ist", sagt er, während er anerkennend auf Namen wie Capital Bra (31) und Maxwell (32) verweist, die inzwischen ebenfalls an der Playa auftreten. Eko schwärmt von der Stimmung vor Ort und betont seinen Anspruch: "Wenn die Leute da ihr hart verdientes Geld ausgeben, um da zu feiern, dann bekommen die auch die besten Acts." Für die lange Partysaison rüstet er sich mit Disziplin – Zero-Varianten im Becher, Sport im Alltag, und wenn es sein muss, auch mal ein Energydrink für die Nachtfahrten.

Privat hält den Kölner ein kleiner Wirbelwind auf Trab: Eko sprach über seinen Sohn, der ihn fit hält, und über seinen Mix aus Musik, Schauspiel und Unternehmertum. Die Liebe zu Köln bleibt, doch die größte Sause sieht er in diesem Jahr am Mittelmeer. Der Künstler zeigte zuletzt öfter, dass er gern neue Wege geht und Verantwortung übernimmt – ob am Mikro, vor der Kamera oder in Projekten jenseits der Bühne. In Interviews ließ Eko zudem durchblicken, dass ihn Themen aus seinem Umfeld und seiner Heimatstadt langfristig beschäftigen. Diese Bodenhaftung, kombiniert mit Bühnenerfahrung und Businessneugier, dürfte ihm auch auf Mallorca Rückenwind geben, wenn die Saison Ende April zu ihren ersten großen Höhepunkten ansetzt.

Getty Images Eko Fresh im Oktober 2021

Timur Emek/Getty Images Musiker Eko Fresh

Instagram / sarah.bora.official Sarah Bora, Eko Fresh und ihr gemeinsamer Sohn, Januar 2025

