Manuel Neuer hat sich bei Fußballspiel Faserriss zugezogen

Manuel Neuer (39) fällt schwer verletzt bei den Bayern aus. Der Profifußballer musste beim Spiel des FC Bayern München gegen Werder Bremen verletzt den Platz verlassen. Nun gibt es Gewissheit: Der Klub teilt am Sonntag mit, dass Manuel sich einen Faserriss in der linken Wade zuzog. "Manuel Neuer wird vorerst an die Seite gestellt. [Er] hat sich beim gestrigen Bundesliga-Auswärtsspiel gegen Bremen einen Muskelfaserriss in der linken Wade zugezogen. Gute Besserung, Manu", heißt es in einem offiziellen Statement auf Instagram. Damit fällt der Torwart fürs Erste auf unbestimmte Zeit aus – eine genaue Angabe, wann er wieder spielen kann, gab es noch nicht.

Die Verletzung könnte für Manuel sicher zu keinem schlechteren Zeitpunkt kommen. Immerhin ist aktuell noch unklar, ob er eine weitere Saison für die Bayern auflaufen wird. Sein Vertrag läuft nach der Saison aus und mit fast 40 gehört der ehemalige Nationalspieler bereits zum alten Eisen. Der Rekordmeister will sich aber erst nach dem Meisterschaftsspiel mit der Entscheidung über Manuels Vertrag befassen. Im November vergangenen Jahres erklärte der Sportvorstand Max Eberl (52) gegenüber SportBild, dass es aktuell keine Vertragsverhandlungen gebe. Damit ist die Zukunft des Kickers bei den Bayern derzeit ungewiss – parallel steht schon der Nachwuchs in den Startlöchern: Anstatt Manuel wird nun der 22-jährige Jonas Urbig auflaufen.

Die Frage, ob Manuel zur Nationalmannschaft zurückkehrt, klärte sich bereits vor wenigen Tagen. Nach dem Pokalspiel von Bayern München gegen Leipzig stellte er klar, dass es kein Comeback geben wird. Damit wird er auch nicht bei der anstehenden Weltmeisterschaft antreten. Zuvor hatten Fans fleißig spekuliert und auf ein Wiedersehen mit dem 39-Jährigen in der DFB-Elf gehofft – befeuert wurden die Gerüchte durch die Verletzung von Torwart Marc-André ter Stegen (33). Sogar Bayern-Präsident Herbert Hainer (71) empfahl ein Comeback. Darüber konnte Manuel aber nur schmunzeln. "Das sind natürlich schöne Worte, aber gerade er kennt ja meine Entscheidung. Deshalb schmunzle ich da ein bisschen drüber", erklärte er. Die Position als Torwart mit der Nummer eins in der Nationalmannschaft übernimmt jetzt erst mal Oliver Baumann von der TSG Hoffenheim.

Getty Images Manuel Neuer beim Spiel gegen Bayer Leverkusen am 3. Dezember 2024

Imago Jonas Urbig beim Spiel der SpVgg Greuther Fürth gegen den Hamburger SV im Oktober 2023

Getty Images Manuel Neuer bei der Fußball-EM 2024

