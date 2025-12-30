Iggy Azalea zeigt versteckte Tattoos beim Posen im Bikini

Iggy Azalea (35) gönnt sich gerade Sommer pur in Australien – und zeigt dabei mehr Haut denn je. Die Rapperin wurde am Wochenende an einem Strand nahe Byron Bay gesichtet, wo sie im knappen G-String-Bikini ins Meer ging und dabei ihr riesiges Po-Tattoo in Szene setzte. Auf Instagram versorgt Iggy ihre Fans parallel mit Urlaubsgrüßen: Mal posiert sie im Auto mit einer Clique von Freundinnen auf dem Weg zum Strand, mal zeigt sie ihren gebräunten Körper vor türkisblauem Wasser. Ihren Weihnachtsbesuch in der Heimat nutzt die Musikerin, die seit Jahren in den USA lebt, ganz offensichtlich, um Sonne, Meer – und ein wenig Glück – voll auszukosten.

Denn zwischen den Strandfotos tauchte in ihrer Story auch ein Schnappschuss eines Rubbelloses auf, mit dem sie offenbar 8.483 Euro gewonnen hat. Das Los habe sie zu Weihnachten bekommen, wie der dazugehörige Post verriet. In einer weiteren Bilderreihe zeigt Iggy ihren Bikini-Look aus verschiedenen Perspektiven, das großflächige Tattoo auf ihrem Po ist dabei deutlich zu erkennen. Neben den freizügigen Urlaubsimpressionen teilte sie auch ein eher unscheinbares Foto eines halb aufgegessenen "iced finger bun" – eines süßen Brötchens mit rosa Zuckerguss, das sie als ihren liebsten australischen Snack bezeichnete. Die Mischung aus Luxusmomenten, Strandalltag und kleinen Heimatritualen sorgt bei ihren Followern für reichlich Gesprächsstoff.

Abseits der Strandkulisse hat sich das Leben der gebürtigen Mullumbimby-Künstlerin in den vergangenen Jahren stark verändert. Iggy, die 2014 mit ihrem Megahit "Fancy" weltweit die Charts dominierte und danach mit Stars wie Britney Spears (44), Jennifer Lopez (56) und Ariana Grande (32) zusammenarbeitete, hat sich inzwischen offiziell aus dem Musikgeschäft zurückgezogen. Nach einem lukrativen Deal über die Rechte an Songs wie "Fancy", "Black Widow" oder "Kream" konzentriert sich die Musikerin nun auf ihre Rolle als Krypto-Unternehmerin. Mit ihrem eigenen Memecoin und der dazugehörigen Online-Casino-Plattform "Motherland", auf der sie hin und wieder selbst als Host auftritt, präsentiert sich Iggy als Geschäftsfrau, die zwischen Familienbesuch, Strandtagen mit Freundinnen und Social-Media-Posts ein neues Kapitel jenseits des klassischen Rapstar-Lebens lebt.

Iggy Azalea, Rapperin

Iggy Azalea, Musikerin

Iggy Azalea, australische Rapperin