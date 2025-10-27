Nerd-Vorliebe? Iggy Azalea deutet Sex mit Streamer N3on an

Iggy Azalea (35) heizt die Gerüchteküche an – und das mit einem einzigen Kommentar. Die Rapperin schrieb am Mittwoch auf X: "Das hat nicht lange gedauert." Seit Monaten streamt Iggy regelmäßig mit dem Creator N3on, den sie im September nach eigenen Angaben für ein Multi-Millionen-Paket bei ihrem Gaming-Projekt Motherland unter Vertrag genommen hat. Jetzt spekulieren Fans, dass zwischen Iggy Azalea und N3on mehr gelaufen sein könnte als Gaming-Talk – und dass die Zeile auf eine kurze Bettgeschichte anspielt. Der Post ging spätabends online, die Kommentare explodierten innerhalb kürzester Zeit. Offizielle Statements der beiden? Fehlanzeige.

Die Diskussionen gewannen an Fahrt, als Fans auch ältere Streams unter die Lupe nahmen, in denen Iggy bereits suggestive Kommentare gegenüber N3on gemacht haben soll. Auf X, der Plattform, die zuvor als Twitter bekannt war, sind die Meinungen gespalten: Viele bezweifeln, dass es zwischen der Musikerin und dem Streamer ernst gewesen sein könnte. Ein Nutzer schrieb: "Eine OnlyFans-Darstellerin und ein Nerd? Schwierige Mischung." Andere wurden persönlicher und fragten: "Steckt sie jetzt schon in der Midlife-Crisis?" Der digitale Flirt scheint jedenfalls für eine rege Unterhaltung bei den Usern zu sorgen, obwohl Iggy in einem früheren Stream erklärt hatte, dass sie N3on lediglich in die "Friendzone" geschickt habe.

Iggy, die ihre Karriere zuletzt mit unternehmerischen Projekten ergänzt hat, ist dafür bekannt, kein Blatt vor den Mund zu nehmen. In der Vergangenheit hat sie neben ihrer Musik vor allem mit provokanten Statements und ihrem Einstieg auf der Plattform OnlyFans von sich reden gemacht. Ihre Fans kennen und lieben sie für ihre direkte Art, und es scheint, als habe sie auch in der Zusammenarbeit mit N3on ihren Sinn für Humor nicht verloren. Der Streamer selbst, der vor allem in der Gaming-Szene bekannt ist, hat bisher keine Stellungnahme zu den Gerüchten abgegeben. Ob hinter den Spekulationen tatsächlich mehr steckt, ist derzeit unklar.

Anzeige Anzeige

Instagram / n3onsingh Iggy Azalea und Streamer N3on

Anzeige Anzeige

Getty Images Iggy Azalea, Rapperin

Anzeige Anzeige

Getty Images N3on bei einem Netflix-Event zur dritten Staffel von "Squid Game" in Brooklyn 2025