Alles über die Beziehung von Katy Perry und Justin Trudeau

Katy Perry (41) und Justin Trudeau (54) zeigen ihre Liebe inzwischen ganz offiziell – und das nach einem Sommer voller heimlicher Treffen. Die Sängerin und der ehemalige kanadische Premier wurden Ende Juli 2025 erstmals in Montreal gesichtet, als sie gemeinsam mit Katys Hund durch den Mount Royal Park spazierten und später im Restaurant Le Violon in einem abgetrennten Bereich über der Bar zu Abend aßen. Ein Insider bestätigte damals dem Magazin Us Weekly, dass es sich dabei "definitiv" um ein Date gehandelt habe, wenn auch um ein eher "lockeres". Nur zwei Tage später tauchte Justin bei Katys ausverkauftem Lifetimes-Tour-Stopp im Bell Centre auf, sang im Publikum mit – und seitdem reißen die gemeinsamen Auftritte nicht mehr ab.

Seit Herbst nahm die Romanze zunehmend an Fahrt auf. Im Oktober wurden Katy und Justin bei einem Jachtausflug vor Santa Barbara erwischt, wo sie sich laut dem Magazin Ok! eng umschlungen küssten. Wenige Tage später stand Katy in London auf der Bühne und witzelte vor ihren Fans: "London, kein Wunder, dass ich immer auf Engländer reinfalle … aber nicht mehr." Als ein Fan ihr mit einem Schild einen Heiratsantrag machte, konterte sie laut Us Weekly: "Bist du verrückt? Heute nicht! Du hättest mich vor 48 Stunden fragen sollen." Ende Oktober dann der wohl deutlichste Liebesbeweis: Zu ihrem 41. Geburtstag wurden die beiden in Paris beim Verlassen des legendären Crazy Horse Hand in Hand gefilmt. "Er mag ihre Persönlichkeit und sie sind zwei Menschen, die sehr gerne über verschiedene Themen sprechen. Sie verstehen sich bisher sehr gut und werden sich sehr bald wiedersehen", sagte eine Quelle damals der Sun.

Aus dem anfänglich als "locker" beschriebenen Kennenlernen ist inzwischen eine Beziehung geworden, die beide zunehmend, aber dosiert, mit der Öffentlichkeit teilen. Nach der Yacht-Romantik in Kalifornien und dem Geburtstagstrip nach Paris reisten Katy und der Politiker im Dezember nach Japan, wo sie gemeinsam mit dem früheren Premier Fumio Kishida und dessen Frau Yuko zu Mittag aßen. "Katy und ich waren so froh, mit euch Zeit zu verbringen", schrieb Justin auf X zu einem Gruppenfoto. Kurz darauf machte Katy die Liebe auf Instagram endgültig offiziell: In einer Bildergalerie von der gemeinsamen Japanreise tauchte sie an Justins Seite auf und zeigte in einem Urlaubsrückblick sogar ein Foto, auf dem sie sich am Wasser zu ihm hinunterbeugt, um ihm einen Kuss zu geben. Während Katy nach der geplatzten Verlobung mit Orlando Bloom (49) und Justin nach seiner Trennung von Sophie Trudeau ihren Alltag neu sortieren, wirken beide in ihren Posts rundum glücklich. Fans weltweit spekulieren nun gespannt, wohin diese überraschende Beziehung führen wird.

Instagram / katyperry Katy Perry und Justin Trudeau, Dezember 2025

Instagram / katyperry Katy Perry zeigt auf Instagram einen innigen Schnappschuss mit Justin Trudeau

Instagram / kishida230 Justin Trudeau, Katy Perry, Yuko Kishida und Fumio Kishida bei einem Treffen in Tokio