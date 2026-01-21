Katy Perry begleitet ihren Justin zum Weltwirtschaftsforum

Katy Perry (41) und Justin Trudeau (54) haben beim Weltwirtschaftsforum in Davos für einen echten Glamour-Moment gesorgt: Am Dienstag, dem 20. Januar, zeigten sich der ehemalige kanadische Premierminister und die Sängerin auf dem Jahrestreffen Hand in Hand. Während Justin als Redner beim Global Soft Power Summit auftrat, organisiert von Brand Finance im Rahmen des Forums, nahm Katy in der ersten Reihe Platz und lauschte seiner Rede über die Bedeutung sogenannter "Soft Power" gespannt. Beim Verlassen der Veranstaltung strahlten beide, während sie sich sichtlich gelöst auf den Weg zum nächsten Termin machten.

In seiner Ansprache erklärte Justin laut CBC: "Die 80 Jahre Stabilität und Wohlstand, die die Welt seit dem Ende der Schrecken des Zweiten Weltkriegs erlebt hat, sind vorbei. Wir befinden uns jetzt in einer Übergangsphase, in der wir die neue Welt erschaffen, in der wir leben." Statt auf militärische Stärke und "Hard Power" zu setzen, warb der Politiker dafür, auf kulturellen Einfluss, Diplomatie und Zusammenhalt zu bauen. Parallel sorgte Katy mit ihrem ungewohnt zurückhaltenden Look für Aufsehen: Ihr sonst eher provokanter Stil wich einem beigen Rock, einem farblich passenden, weiten Strickoberteil mit Knöpfen und einem strengen Sleek-Dutt.

Katy und Justin gelten als eines der überraschendsten neuen Paare des vergangenen Jahres. Erste gemeinsame Fotos des Duos tauchten im Sommer 2025 nach einem Dinner-Date in Montréal auf, später wurden sie turtelnd auf einem Boot vor Santa Barbara und händchenhaltend an Katys Geburtstag in Paris gesichtet. Im Dezember machten die beiden ihre Beziehung schließlich mit einem gemeinsamen Kussfoto auf Instagram offiziell. Katy, die mit Schauspieler Orlando Bloom (49) eine Tochter namens Daisy Dove hat, hatte sich im Sommer 2025 von ihrem Ex-Verlobten getrennt, während Justin und seine langjährige Ehefrau Sophie Grégoire 2023 ihr Ehe-Aus bekanntgaben. Seitdem zeigt sich Katy immer wieder an seiner Seite – mal im Urlaubsmodus am Strand, mal wie in Davos im eleganten, fast schon First-Lady-tauglichen Business-Look.

Imago Sängerin Katy Perry und Ex-Premierminister Justin Trudeau beim Weltwirtschaftsforum 2026 in Davos

Instagram / katyperry Katy Perry und Justin Trudeau, Dezember 2025

Instagram / kishida230 Justin Trudeau, Katy Perry, Yuko Kishida und Fumio Kishida bei einem Treffen in Tokio