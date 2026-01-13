Royals
Co-Parenting-Stress: Katy Perry und Orlando Bloom erschöpft

- Michelle Hinz
Lesezeit: 2 min

Katy Perry (41) und ihr Ex Orlando Bloom (49) sind jetzt in Santa Barbara bei einem gemeinsamen Strandtag mit Tochter Daisy gesichtet worden – doch offenbar verlief das Treffen weniger harmonisch als erwartet. Die seit Juli getrennten Superstars trafen sich laut Bild in einem Beach-Club an der kalifornischen Küste, damit Orlando Zeit mit seiner kleinen Tochter verbringen konnte. Beim Verlassen des Clubs wirkten jedoch alle drei deutlich erschöpft: Die sonst so fröhliche Daisy rieb sich weinend die Augen, während Katy ihre Tochter auf den Arm nahm und sie eng an sich drückte. Auch Orlando machte einen angespannten Eindruck, als die beiden anschließend zu ihren getrennt geparkten Autos gingen.

Die Sängerin und der Schauspieler hatten sich laut Bild wenige Tage vor Orlandos 49. Geburtstag in dem Strandclub verabredet, um einen Familientag zu dritt zu verbringen. Beide betonten zuvor immer wieder, wie wichtig ihnen Co-Parenting und ein gemeinsamer Alltag für ihre Tochter sind, auch wenn ihre Liebesbeziehung beendet ist. Doch an diesem Tag schien die Stimmung spürbar angespannt zu sein: Aus welchem Grund sie kippte, bleibt offen. Klar ist jedoch, dass selbst Mega-Stars mit Millionenvermögen familiäre Momente erleben, in denen nicht alles nach Plan läuft.

Katy und Orlando versuchen trotz ihrer Trennung weiterhin, Daisy einen möglichst stabilen Rahmen zu bieten. Vor Kurzem wurden die beiden bei einem gemeinsamen Musicalbesuch mit Orlandos Sohn Flynn in London gesehen. Während Orlando als Schauspieler für neue Projekte regelmäßig um die Welt reist, genießt Katy inzwischen wieder ihr eigenes Liebesleben: Zum Jahreswechsel verbrachte die Sängerin Zeit mit Justin Trudeau (54), dem früheren kanadischen Premierminister, mit dem sie sich innig am Strand im Sonnenuntergang zeigte. Es bleibt also abzuwarten, wie es nun für die Patchworkfamilie weitergeht.

Sängerin Katy Perry und Schauspieler Orlando Bloom
Getty Images
Sängerin Katy Perry und Schauspieler Orlando Bloom
Katy Perry, Orando Bloom und Tochter Daisy, 2024
Backgrid
Katy Perry, Orando Bloom und Tochter Daisy, 2024
Katy Perry, Orlando Bloom, Daisy und Flynn, Sommer 2025
Instagram / orlandobloom
Katy Perry, Orlando Bloom, Daisy und Flynn, Sommer 2025
Was denkt ihr über das angespannte Familientreffen von Katy und Orlando?
In diesem Artikel