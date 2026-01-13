Co-Parenting-Stress: Katy Perry und Orlando Bloom erschöpft

Katy Perry (41) und ihr Ex Orlando Bloom (49) sind jetzt in Santa Barbara bei einem gemeinsamen Strandtag mit Tochter Daisy gesichtet worden – doch offenbar verlief das Treffen weniger harmonisch als erwartet. Die seit Juli getrennten Superstars trafen sich laut Bild in einem Beach-Club an der kalifornischen Küste, damit Orlando Zeit mit seiner kleinen Tochter verbringen konnte. Beim Verlassen des Clubs wirkten jedoch alle drei deutlich erschöpft: Die sonst so fröhliche Daisy rieb sich weinend die Augen, während Katy ihre Tochter auf den Arm nahm und sie eng an sich drückte. Auch Orlando machte einen angespannten Eindruck, als die beiden anschließend zu ihren getrennt geparkten Autos gingen.

Die Sängerin und der Schauspieler hatten sich laut Bild wenige Tage vor Orlandos 49. Geburtstag in dem Strandclub verabredet, um einen Familientag zu dritt zu verbringen. Beide betonten zuvor immer wieder, wie wichtig ihnen Co-Parenting und ein gemeinsamer Alltag für ihre Tochter sind, auch wenn ihre Liebesbeziehung beendet ist. Doch an diesem Tag schien die Stimmung spürbar angespannt zu sein: Aus welchem Grund sie kippte, bleibt offen. Klar ist jedoch, dass selbst Mega-Stars mit Millionenvermögen familiäre Momente erleben, in denen nicht alles nach Plan läuft.

Katy und Orlando versuchen trotz ihrer Trennung weiterhin, Daisy einen möglichst stabilen Rahmen zu bieten. Vor Kurzem wurden die beiden bei einem gemeinsamen Musicalbesuch mit Orlandos Sohn Flynn in London gesehen. Während Orlando als Schauspieler für neue Projekte regelmäßig um die Welt reist, genießt Katy inzwischen wieder ihr eigenes Liebesleben: Zum Jahreswechsel verbrachte die Sängerin Zeit mit Justin Trudeau (54), dem früheren kanadischen Premierminister, mit dem sie sich innig am Strand im Sonnenuntergang zeigte. Es bleibt also abzuwarten, wie es nun für die Patchworkfamilie weitergeht.

Anzeige Anzeige

Getty Images Sängerin Katy Perry und Schauspieler Orlando Bloom

Anzeige Anzeige

Backgrid Katy Perry, Orando Bloom und Tochter Daisy, 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / orlandobloom Katy Perry, Orlando Bloom, Daisy und Flynn, Sommer 2025