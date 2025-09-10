"In aller Freundschaft"-Liebling Milena Straube ist zurück

An diesem Donnerstag, dem 11. September, dürfen sich Fans der Serie "In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte" auf ein besonderes Comeback freuen: Milena Straube, die in ihrer Rolle als Dr. Rebecca Krieger große Beliebtheit genießt, kehrt ans Johannes-Thal-Klinikum zurück. In der Folge mit dem treffenden Titel "Festhalten" besucht Rebecca ihre Schwester Julia Berger, gespielt von Mirka Pigulla (40), und ihren Vater Wolfgang Berger, dargestellt von Horst Günter Marx. Doch der Besuch verläuft nicht für alle reibungslos: Assistenzarzt Florian Osterwald, gespielt von Lion Wasczyk (31), reagiert zunächst wenig begeistert. Eine emotionale Aussprache zwischen den beiden sorgt jedoch dafür, dass Rebecca länger als geplant in Erfurt bleibt.

Während ihres Besuchs verkündet Rebecca außerdem spannende Neuigkeiten: Sie nimmt in Kürze an einem mehrwöchigen Forschungsseminar in Sydney teil. Am Set der beliebten Serie ist die Freude über die Rückkehr von Milena Straube besonders groß. Ihre ehemaligen Kollegen schwärmen förmlich von ihr und berichten in einem Video über persönliche und berufliche Eindrücke. In einem Video von ARD hob besonders Lion Wasczyk ihre Herzlichkeit hervor: "Milena hat einen sehr, sehr coolen Humor, ist total lieb und offen und hat ein sehr großes Herz." In ähnlichem Ton äußert sich Philipp Danne (40), der Milenas Energie und Antrieb lobt, selbst während langer und anstrengender Drehtage.

Dass Milena auch abseits der Kamera ein echter Goldschatz ist, zeigt sich insbesondere in der Zuneigung, die ihre Kolleginnen und Kollegen ihrer Rolle als Mutter entgegenbringen. Mirka Pigulla zeigt sich begeistert: "Milena ist so eine tolle Mama, und das beobachte ich so gerne, wenn ihr Baby mit am Set ist." Lion Wasczyk ergänzt: "Es ist total süß, wie sie immer von ihrem Sohn schwärmt." Trotz anstrengender Dreharbeiten behält Milena Straube also ihren Humor und ihre Energie – Eigenschaften, die sie sowohl vor als auch hinter der Kamera unvergesslich machen. Ihr Auftritt am Donnerstag dürfte daher nicht nur Serienliebhaber begeistern, sondern auch ein Highlight für ihre Kollegenschaft sein.

Anzeige Anzeige

ARD/Michael Kremer Milena Straube bei "In aller Freundschaft – Die jungen Ärzte"

Anzeige Anzeige

ARD/Michael Kreme Milena Straube und Mirka Pigulla bei "In aller Freundschaft – Die jungen Ärzte"

Anzeige Anzeige

ARD/Michael Kremer Lion Wasczyk und Milena Straube bei "In aller Freundschaft – Die jungen Ärzte"