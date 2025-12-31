Felix von Jascheroff und seine Sophie genießen Flitterwochen

Felix von Jascheroff (43) und seine Frau Sophie gönnen sich romantische Flitterwochen in den Bergen – und lassen ihre Community daran teilhaben. In einem frischen Instagram-Clip sitzen die beiden in flauschigen Bademänteln vor einem riesigen Panoramafenster, draußen glitzert die Winterlandschaft, drinnen gibt es verliebte Küsse und innige Umarmungen. Unter dem Weiß der Mäntel blitzen Bikini und Badehose hervor, hier und da sind auch Tattoos zu sehen. Das Video wirkt ruhig und vertraut, als hätten Felix und seine Partnerin die Welt kurz auf Pause gedrückt, um den Moment zu zweit auszukosten.

Begleitet werden die Bilder von Sophies Zeilen: "You, me & our quality time. Unsere Love Language: Zeit zu zweit in den Bergen. Dankbar für jede Sekunde." Der Clip zeigt die beiden immer wieder, wie sie in den verschneiten Ausblick schauen, aneinander angelehnt, die Stirn an Stirn. In den Kommentaren sammeln sich rote Herzen und Glückwünsche, viele Fans schreiben, wie sehr sie sich für das Paar freuen. Die Szene wirkt wie ein kleiner Rückzugsort: Wellness-Vibes, ein Hauch Spa-Routine, dazu dieses leise Knistern, wenn draußen Kälte herrscht und drinnen nur Wärme zählt.

Felix hatte seine Liebe in den vergangenen Wochen bereits auf besondere Weise gefeiert: Die Hochzeit im kleinen Kreis war ihm wichtiger als eine große Bühne. Dass die Flitterwochen nun so behutsam und privat aussehen, passt zu dem, was der Schauspieler und die Influencerin als Paar ausstrahlen. Er ist seit Jahren als Serienstar bekannt, sie zeigt online gern ästhetische Momentaufnahmen und kleine Einblicke in den Alltag. Gemeinsam setzen sie auf Nähe, Ruhe und Zeit miteinander – und lassen ihre Follower trotzdem an diesen stillen, sehr persönlichen Augenblicken teilhaben.

Instagram / soffi_wi Alexandra-Sophie und Felix von Jascheroff

RTL / Matthias Krüger Pillath Alexandra-Sophie Winterberg und Felix von Jascheroff

Instagram / felixvjascheroff Felix von Jascheroff und Alexandra, Oktober 2025