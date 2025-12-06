Felix von Jascheroff über das GZSZ-Liebesdrama seiner Rolle

Darauf haben GZSZ-Fans gewartet: Laura, gespielt von Chryssanthi Kavazi (36), ist zurück in Berlin und die Liebe zu John, verkörpert von Felix von Jascheroff (43), flammt wieder auf. Nach der Trennung, den langen Monaten der Funkstille und all den Verletzungen findet das Serienpaar im Kiez erneut zueinander. Im Gespräch mit RTL deutet Felix an, wie es weitergeht – ohne große Umwege, aber mit klaren Worten. "So leicht bringt die nichts auseinander", verrät er über die beiden und ihre Geschichte, die ab sofort wieder täglich in den neuen Folgen zu sehen ist.

Auch wenn der Funke wieder da ist, hat sich die Ausgangslage verändert: John ist Vater geworden. Seine Affäre mit Zoe hat Tochter Clara in sein Leben gebracht – und damit eine Dynamik, die Laura und John neu sortieren müssen. Felix erklärt, worum es nun geht: "Die größte Herausforderung ist das Zusammenspiel zwischen Vater, Kind und Laura. Es ist eine völlig neue Aufgabe für sie und auch für John." Während die Vergangenheit in den Hintergrund rückt, steht der Alltag im Vordergrund: Wie wachsen die drei zusammen?

Bereits vor wenigen Wochen hatte Chryssanthi in einem Interview mit dem Sender verraten, wie sehr sie die kommenden Entwicklungen rund um ihre Figur mitnehmen. "Ich kenne jetzt die Geschichten für die nächsten Monate und da musste ich mehrmals durchatmen, um das zu verkraften", gestand die Schauspielerin offen. Besonders die Enthüllung um Johns Seitensprung und das damit verbundene neue Familienleben verlangte ihrer Serienfigur einiges ab. Schon in den ersten neuen Folgen zeigte sich, wie emotional das Wiedersehen mit ihrer Mutter Yvonne und das vorsichtige Annähern an John gestaltet wurden.

Anzeige Anzeige

RTL Pascal Bünning Felix von Jascheroff, GZSZ-Star

Anzeige Anzeige

RTL / Anna Riedel Chryssanthi Kavazi und Felix von Jascheroff

Anzeige Anzeige

RTL / Anna Riedel Chryssanthi Kavazi, Schauspielerin

Anzeige