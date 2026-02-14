Wochen nach Geburt: Hannah Kerschbaumer hat wohl Nachwehen

Vor fünf Wochen wurde Hannah Kerschbaumer (33) zum zweiten Mal Mutter. Doch was eigentlich pure Freude sein sollte, wird von gesundheitlichen Sorgen begleitet. Auf Instagram teilte die ehemalige Bachelor-Kandidatin jetzt sehr persönliche Einblicke: Seit einigen Tagen habe sie starke Schmerzen an ihrer Kaiserschnittnarbe. Ihre Hebamme habe sie alarmiert und sie aufgefordert, umgehend ihre Frauenärztin aufzusuchen, was Hannah auch sofort tat. "Ich hatte gerade den Termin mit meiner Hebamme – und sie hat gesagt, ich soll jetzt SOS-mäßig zu meiner Gynäkologin fahren, weil meine Kaiserschnittnarbe seit vier Tagen gottlos weh tut und das nicht normal ist – und ich soll das jetzt dringend abchecken", erklärt sie auf Instagram.

Nach ihrem Arzttermin konnte die frischgebackene Mama jedoch Entwarnung geben. "Gebärmutter, Eierstöcke – allen geht es gut", berichtete sie erleichtert. Die Ärztin vermutet, dass es sich bei den Schmerzen um Nachwehen handelt, und kündigte an, dass Hannah sich offenbar auf eine besonders heftige Periode einstellen müsse. Trotz der erschreckenden Situation bewies die Zweifach-Mama ihren Humor: "Da freue ich mich doch", merkte sie augenzwinkernd an und zeigte sich erleichtert, dass nichts Ernsthaftes hinter den Beschwerden steckt.

Bereits vor vier Wochen hatte Hannah ihren Fans die große Freude bereitet, endlich den Namen ihrer neugeborenen Tochter zu verraten. In einem emotionalen Instagram-Video präsentierte die Influencerin Baby Noa stolz der Welt und verriet: "Als sie auf die Welt kam, wog sie 3.490 Gramm, war 52 Zentimeter groß und hat alle Herzen sofort erobert. Dürfen wir vorstellen: Das ist Noa." Die Freude über das neue Familienmitglied war nicht zu übersehen. In ihrer Bildunterschrift schrieb Hannah weiter: "Wir freuen uns unglaublich, endlich den Namen mit euch zu teilen. Wir haben uns auch fast täglich ohnehin schon verplappert, haha."

Instagram / hicallmehannah Hannah Kerschbaumer und ihr Neugeborenes, Januar 2026

Instagram / hicallmehannah Hannah Kerschbaumer liegt mit Baby im Krankenhausbett

Instagram / hicallmehannah Hannah Kerschbaumer und ihr Ehemann Chris mit ihrer Tochter Noa