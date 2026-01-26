Große Feier: Felix von Jascheroff gibt Einblick ins Eheleben

Felix von Jascheroff (43) hat Details über sein neues Eheleben verraten. Nachdem er im Dezember bestätigt hatte, dass er seine Partnerin Alexandra-Sophie geheiratet hat, sprach der Schauspieler auf Julian F.M. Stoeckels (38) Dschungelparty über die Besonderheiten einer Ehe in Deutschland. "Der Name ist länger geworden. Die Ausweise sind neu beantragt. Man hat so einige Gänge", erklärte Felix mit einem Augenzwinkern gegenüber Promiflash und fügte hinzu, dass sie diese Formalitäten "schnell gemacht" hätten, da sie eine große Feier für dieses Jahr planen.

Die Vorbereitungen für den großen Tag sind bereits in vollem Gange, wie Felix auf Nachfrage verriet. "Es ist viel, viel Arbeit für den Tag, der dann doch innerhalb von zehn, zwölf Stunden wieder rum ist", sagte er Promiflash. Details über den genauen Ort oder das Datum ihrer Feier blieben allerdings geheim. Alexandra-Sophie und Felix betonten aber, dass sie mitten in der Planung stecken. Offenbar möchte das frisch verheiratete Paar den besonderen Moment mit Familie und engen Freunden unvergesslich gestalten.

Doch ihre Hochzeit konnten Felix und seine Frau damals nicht wie geplant selbst verkünden. Eigentlich wollten die beiden die frohe Botschaft mit einem eigenen Posting und besonderen Bildern teilen. Doch die Nachricht von ihrer Eheschließung wurde vorab geleakt. "Leider wurde uns die Freude, euch etwas Schönes mitzuteilen, weggenommen. Ich finde es sehr schade, dass man bestimmten Menschen Vertrauen schenkt und die dann Profit daraus schlagen und an die Presse gehen", erklärte der Schauspieler damals enttäuscht auf Instagram.

Anzeige Anzeige

Imago Felix von Jascheroff und Alexandra Sophie, Januar 2026

Anzeige Anzeige

Instagram / felixvjascheroff Felix von Jascheroff und Alexandra, Oktober 2025

Anzeige Anzeige

RTL / Matthias Krüger Pillath Alexandra-Sophie Winterberg und Felix von Jascheroff