Gerüchte ade: Lorena Rae hat ihren Christopher geheiratet

Lorena Rae (31) überrascht ihre Fans mit einer tollen Neuigkeit: Das Model und ihr Partner Christopher Jones haben sich das Jawort gegeben. Ihr Eheglück verkündet sie mit einem schlichten Beitrag auf Instagram. Lorena teilt ein schwarz-weißes Hochzeitsfoto. In Brautkleid und Anzug gehüllt schlendern die frisch Vermählten einen Weg entlang und küssen sich eifrig. Neben das Bild kommentiert sie einen Liebesbrief-Emoji – weitere Worte braucht es also nicht.

Zahlreiche Fans, Follower und Kollegen freuen sich über die Eheschließung des Paares. In der Kommentarspalte hagelt es unzählige Glückwünsche. So kommentieren beispielsweise Thomas Hayo und Ex-Germany's Next Topmodel-Kandidatin Céline Bethmann (27) erfreute Emojis. Rebecca Mir (34) und Laura Abla drücken ihre Freude mit Worten aus. "Herzlichen Glückwunsch", wünschen beide und Rebecca fügt noch ein herzliches "Wie schön" hinzu.

Im August 2022 hielt Christopher im gemeinsamen Ibiza-Urlaub um Lorenas Hand an. "Vier Jahre und zwei Tage offiziell der glücklichste Mann der Welt", schrieb er damals in seinem Verkündungspost, in dem er ein Bild der Unternehmerin mit einem funkelnden Klunker am Finger zeigte. Vor rund einem Jahr kam jedoch das Gerücht auf, dass sich das Paar getrennt haben soll. Ein Informant aus dem Freundeskreis berichtete gegenüber Bild, dass er die Verlobung aufgelöst haben soll. Doch das scheint nun eindeutig widerlegt.

Instagram / cjjonesss Lorena Rae und ihr Freund CJ, August 2022

Getty Images Lorena Rae, deutsches Model

Instagram / cjjonesss Lorena Rae und CJ, Ehepaar

