Nicht nur Felix: Er ging Cecilia Asoro noch auf die Nerven

Reality-TV-Star Cecilia Asoro (29) scheut sich nicht davor, offen ihre Meinung zu sagen – das bewies sie einmal mehr in der Show The Summit. Dort sorgte vor allem das Miteinander mit ihren männlichen Mitstreitern für Spannungen. Neben Felix von Jascheroff (43) brachte ein anderer prominenter Teilnehmer das Model anfangs ordentlich auf die Palme: Social-Media-Star Flying Uwe (38). "Am Anfang war es tatsächlich auch der Uwe, aber es hat sich dann irgendwann gelegt", verriet Cecilia in einem Interview mit Promiflash. Dabei habe sie einige Male ihren Standpunkt deutlich machen müssen, bevor sie und Flying Uwe eine gemeinsame Basis fanden.

Die anfänglichen Meinungsverschiedenheiten führten Cecilia auf einen Punkt zurück, der sie besonders störte: "Ich glaube, das mit diesem Großmaul war so ein Triggerpunkt, wo ich mir so dachte: 'Ihr entscheidet also, wer der Krasseste ist?'" Doch das gegenseitige Verständnis verbesserte sich mit der Zeit. Fitnessinfluencer Flying Uwe verstand schließlich, was Cecilia beschäftigte, und beide konnten sich arrangieren. Rückblickend zeigte sich Cecilia versöhnlich: "Der ist eigentlich in Ordnung." Für die Reality-TV-Persönlichkeit also ein gelöstes Problem nach einem holprigen Start.

Cecilia Asoro stellte in der fordernden Show unter Beweis, dass sie nicht nur den Gipfel erklimmen, sondern auch Konflikte entschärfen kann. "The Summit" hat der TV-Bekanntheit alles abverlangt – körperlich wie mental. Dennoch fand sie auch abseits des Kampfes gegen die Natur ihre Stärke: im Umgang mit anderen Teilnehmern. Bereits bei anderen Reality-Formaten zeigte sie ihren Willen, Herausforderungen zu meistern und sich durchzusetzen. Dabei ist sie nicht nur für ihre direkte Art bekannt, sondern auch dafür, schwierige Situationen zu meistern und sowohl ihren Humor als auch ihre klare Haltung zu bewahren.

Amazon MGM Studios Realitystar Cecilia Asoro bei "The Summit", 2025

Instagram / flyinguwe Flying Uwe genießt den Wettbewerb beim RAAM

Imago Cecilia Asoro, Model