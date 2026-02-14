Alleinreisen zu gefährlich? Ann-Kathrin Bendixen äußert sich

Ann-Kathrin Bendixen, besser bekannt als "Affe auf Bike", hat auf Instagram offen über die Gefahren und Vorurteile gesprochen, denen Frauen beim Alleinreisen begegnen können. Die Social-Media-Bekanntheit teilte ihre Gedanken zu oft gehörten Warnungen: Als Frau solle man derartige Reisen vermeiden. Doch Ann-Kathrin widerspricht: "Wie oft habe ich gehört: Als Frau solltest du sowas nicht machen. Aber warum eigentlich? Statistisch passieren die meisten Übergriffe im nahen Umfeld, nicht auf Reisen. Und trotzdem wird uns beigebracht, die Welt da draußen zu fürchten."

Die Influencerin betont, dass es nicht darum geht, die Welt als sicheren Ort zu glorifizieren, sondern zu wissen, wie man sich in ihr bewegt: "Ich gehe trotzdem reisen. Nicht, weil die Welt perfekt ist. Sondern weil ich gelernt habe, mich darin zu bewegen. Ich höre immer auf mein Bauchgefühl. Ich kenne meine Grenzen. Ich teile meinen Standort. Ich tue auf selbstbewusst, auch wenn ich es mal nicht bin. Ich sage nie fremden Menschen, wo ich schlafe oder wohin ich fahre." Zugleich ermutigt sie andere Frauen, sich ihre Träume nicht nehmen zu lassen und nach ihnen zu streben. Für die Reisebloggerin ist es die Vielfalt der Welt, die Religionen und Kulturen, die sie antreiben. Sie beschreibt die Ferne als einen Ort, der sich wie ein Teil ihres Zuhauses anfühlt.

Ann-Kathrin spricht selten nur über ihre Reisen, sondern auch über die Meinung anderer, die sie oft herausfordert. Schon in der Vergangenheit bezog die Influencerin Stellung zu Gerüchten und Spekulationen, insbesondere zu ihrem Privatleben. Sie zeigt dabei immer wieder eine klare Haltung und ist nicht bereit, Klischees oder Vorurteile auf sich sitzen zu lassen. Ihr Wunsch, durch ihre Reisen die Welt und alle Facetten ihrer Menschen kennenzulernen, wirkt dabei wie eine bewusste Abkehr von gesellschaftlichen Erwartungen oder eingeschränkten Denkweisen. Für ihre Fans bleibt sie dadurch gleichzeitig eine Inspiration und ein Vorbild für Mut und Selbstständigkeit.

Imago Bei 3nach9 in Bremen: Ann-Kathrin Affe Bendixen zu Gast bei der Live-Aufzeichnung vom 31.05.2024

Imago Ann-Kathrin Bendixen im Finale von "Let’s Dance" im Coloneum in Köln, 24.05.2024

Imago Ann-Kathrin Bendixen in der elften Live-Show von "Let’s Dance" in den MMC-Studios Köln, 17.05.2024